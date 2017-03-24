Появилось видео убийства экс-депутата Вороненкова

В Сети появилась видеозапись, на которой запечатлено убийство бывшего депутата Государственной думы РФ Дениса Вороненкова.
На кадрах записи видно, как киллер в темной куртке подходит сзади к Денису Вороненкову, идущему по улице в сопровождении охранника. По-видимому, убийца окликнул экс-депутата. Когда тот обернулся, стрелок открыл огонь.
После того как Вороненков упал, охранник бросился на киллера, но сам был ранен и рухнул на тротуар. В этот момент убийца приблизился к лежащему Вороненкову и выстрелил в него снова. Когда киллер бросился бежать, охранник достал пистолет и стал стрелять ему вслед.
Нападавший позднее скончался в больнице. Телохранитель Вороненкова по-прежнему остается в клинике, он перенес операцию. В МВД Украины заявили, что установили личность убийцы. По данным ведомства, киллер — 28-летний Павел Паршов, который находился в розыске. Однако адвокат Паршова связалась с правоохранителями и заявила, что ее клиент не жив и не причастен к этому преступлению.
Денис Вороненков вместе с женой Марией Максаковой уехал на Украину в прошлом году, где получил гражданство. В России его обвиняли в причастности к рейдерскому захвату здания в центре Москвы, он был объявлен в международный розыск.
После того как Вороненков упал, охранник бросился на киллера, но сам был ранен и рухнул на тротуар. В этот момент убийца приблизился к лежащему Вороненкову и выстрелил в него снова. Когда киллер бросился бежать, охранник достал пистолет и стал стрелять ему вслед.
Нападавший позднее скончался в больнице. Телохранитель Вороненкова по-прежнему остается в клинике, он перенес операцию. В МВД Украины заявили, что установили личность убийцы. По данным ведомства, киллер — 28-летний Павел Паршов, который находился в розыске. Однако адвокат Паршова связалась с правоохранителями и заявила, что ее клиент не жив и не причастен к этому преступлению.
Денис Вороненков вместе с женой Марией Максаковой уехал на Украину в прошлом году, где получил гражданство. В России его обвиняли в причастности к рейдерскому захвату здания в центре Москвы, он был объявлен в международный розыск.
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