СМИ: Тереза Мэй была в 100 метрах от террориста в момент атаки в Лондоне

На Трафальгарской площади вечером память жертв теракта на Вестминстерском мосту почтили минутой молчания несколько сотен человек. Они зажгли свечи перед зданием Лондонской национальной галереи.
Британская газета The Sun пишет, что в момент теракта в Лондоне нападавшего от премьер-министра отделяли всего менее ста метров. Сообщается, что террорист оказался неподалеку от охранников и Терезы Мэй в тот момент, когда ее эвакуировали. Появились кадры, как премьер торопится покинуть здание.
Ранее стало известно, что число жертв теракта в Лондоне выросло до четырех. Этой ночью в больнице скончался пожилой мужчина. Еще около тридцати человек остаются в больнице.
Скотленд-Ярд назвал имя террориста, им оказался 52-летний уроженец Великобритании Халид Масуд. Британские СМИ сообщают, что в прошлом Масуд работал учителем. При этом, по данным газеты The Independent, исполнителя теракта при рождении назвали Адрианом Элмсом, а радикальным последователем ислама он стал в местах заключения, после чего и сменил имя.
Расследование теракта продолжается. По подозрению в причастности к атаке задержаны 8 человек. Британские правоохранители провели обыски в Лондоне и Бирменгеме, где террорист мог арендовать внедорожник. Задержаны 8 человек, по информации СМИ это 5 мужчин и 3 женщины.
Напомним, 22 марта, злоумышленник на внедорожнике стал давить прохожих на Вестминстерском мосту в Лондоне. После этого террорист набросился с ножом на полицейского возле здания парламента, нанес ему смертельные ранения и был застрелен.
Ответственность за теракт взяли на себя боевики террористической организации «Исламское государство» (запрещена в РФ).
Ранее стало известно, что число жертв теракта в Лондоне выросло до четырех. Этой ночью в больнице скончался пожилой мужчина. Еще около тридцати человек остаются в больнице.
Скотленд-Ярд назвал имя террориста, им оказался 52-летний уроженец Великобритании Халид Масуд. Британские СМИ сообщают, что в прошлом Масуд работал учителем. При этом, по данным газеты The Independent, исполнителя теракта при рождении назвали Адрианом Элмсом, а радикальным последователем ислама он стал в местах заключения, после чего и сменил имя.
Расследование теракта продолжается. По подозрению в причастности к атаке задержаны 8 человек. Британские правоохранители провели обыски в Лондоне и Бирменгеме, где террорист мог арендовать внедорожник. Задержаны 8 человек, по информации СМИ это 5 мужчин и 3 женщины.
Напомним, 22 марта, злоумышленник на внедорожнике стал давить прохожих на Вестминстерском мосту в Лондоне. После этого террорист набросился с ножом на полицейского возле здания парламента, нанес ему смертельные ранения и был застрелен.
Ответственность за теракт взяли на себя боевики террористической организации «Исламское государство» (запрещена в РФ).
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