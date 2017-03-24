Умер мужчина, получивший тяжелейшие травмы во время теракта в Лондоне

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Сконленд-Ярде сообщили, что в больнице скончался один из пострадавших во время теракта на Вестминстерском мосту.
В заявлении Скотленд-Ярда, опубликованном на официальной странице ведомства в Twitter, говорится, что число жертв теракта на Вестминстерском мосту в Лондоне возросло. В больнице умер 75-летний мужчина, получивший тяжелейшие ранения.
Имя погибшего не раскрывается. Сообщается, что врачи боролись за его жизнь, но не смогли помочь. Пациента отключили от систем жизнеобеспечения.
Еще шесть человек из 29 пострадавших во время теракта, находятся в больницах в критическом состоянии. Три человека погибли: учительница испанского языка Аиша Фрейд, турист из США Курт Кохран и 48-летний лондонский полицейский Кит Палмер.
намеренно давил прохожих на Вестминстерском мосту. После этого террорист врезался в ограду здания парламента и набросился с ножом на полицейского, который позже погиб от полученных ран. Нападавшего ликвидировали. В Скотленд-Ярде назвали имя преступника. Им оказался 52-летний Халед Масуд, уроженец графства Кент.
подозреваемых в причастности к теракту. Ответственность за нападение взяли на себя боевики террористической организации «Исламское государство» (запрещена в РФ).
Имя погибшего не раскрывается. Сообщается, что врачи боролись за его жизнь, но не смогли помочь. Пациента отключили от систем жизнеобеспечения.
Detectives investigating the terrorist attack in #Westminster can confirm that a 75yo man died tonight after his life support was withdrawn.— Metropolitan Police (@metpoliceuk) 23 марта 2017 г.
Еще шесть человек из 29 пострадавших во время теракта, находятся в больницах в критическом состоянии. Три человека погибли: учительница испанского языка Аиша Фрейд, турист из США Курт Кохран и 48-летний лондонский полицейский Кит Палмер.
намеренно давил прохожих на Вестминстерском мосту. После этого террорист врезался в ограду здания парламента и набросился с ножом на полицейского, который позже погиб от полученных ран. Нападавшего ликвидировали. В Скотленд-Ярде назвали имя преступника. Им оказался 52-летний Халед Масуд, уроженец графства Кент.
подозреваемых в причастности к теракту. Ответственность за нападение взяли на себя боевики террористической организации «Исламское государство» (запрещена в РФ).
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