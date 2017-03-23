Британская полиция назвала имя исполнителя теракта в Лондоне

Стало известно имя человека, совершившего накануне теракт в центре Лондона. Им оказался некий
52-летний Халед Масуд.
По информации Скотленд-Ярда, исполнитель теракта в Лондоне Халед Масуд — уроженец графства Кент. Известно, что в последнее время он проживал в графстве Западный Мидлендс, сообщает ТАСС.
сбил прохожих на Вестминстерском мосту в Лондоне. После этого террорист набросился с ножом на полицейского возле здания парламента. Пострадавший правоохранитель скончался. Сам злоумышленник был застрелен.
Жертвами атаки стали три человека, пострадали 29. Из них семеро сейчас находятся в критическом состоянии.
по шести адресам в Бирмингеме, Лондоне и других регионах. По подозрению в причастности к теракту задержаны семь человек. Ответсвенность за атаку взяли на себя боевики запрещенной в России террористической организации «Исламское государство».
сбил прохожих на Вестминстерском мосту в Лондоне. После этого террорист набросился с ножом на полицейского возле здания парламента. Пострадавший правоохранитель скончался. Сам злоумышленник был застрелен.
Жертвами атаки стали три человека, пострадали 29. Из них семеро сейчас находятся в критическом состоянии.
по шести адресам в Бирмингеме, Лондоне и других регионах. По подозрению в причастности к теракту задержаны семь человек. Ответсвенность за атаку взяли на себя боевики запрещенной в России террористической организации «Исламское государство».
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