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  • 23.03, 19:40

    Британская полиция назвала имя исполнителя теракта в Лондоне

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    Британская полиция назвала имя исполнителя теракта в Лондоне

    Британская полиция назвала имя исполнителя теракта в Лондоне

    Британская полиция назвала имя исполнителя теракта в Лондоне
  • Фото Associated Press © 2017, Yui Mok

    • Стало известно имя человека, совершившего накануне теракт в центре Лондона. Им оказался некий 52-летний Халед Масуд.

    По информации Скотленд-Ярда, исполнитель теракта в Лондоне Халед Масуд — уроженец графства Кент. Известно, что в последнее время он проживал в графстве Западный Мидлендс, сообщает ТАСС.

    Накануне, 22 марта, злоумышленник на автомобиле сбил прохожих на Вестминстерском мосту в Лондоне. После этого террорист набросился с ножом на полицейского возле здания парламента. Пострадавший правоохранитель скончался. Сам злоумышленник был застрелен.

    Жертвами атаки стали три человека, пострадали 29. Из них семеро сейчас находятся в критическом состоянии.

    Расследование нападения продолжается. Сегодня ночью полицейские провели рейды по шести адресам в Бирмингеме, Лондоне и других регионах. По подозрению в причастности к теракту задержаны семь человек. Ответсвенность за атаку взяли на себя боевики запрещенной в России террористической организации «Исламское государство».

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