Путину доложили об убийстве экс-депутата Вороненкова

Дмитрий Песков сообщил, что президент РФ проинформирован об убийстве бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова.
От дополнительных комментариев пресс-секретарь российского лидера воздержался, передает ТАСС.
Между тем бывший коллега Вороненкова по КПРФ Сергей Обухов отметил, что экс-депутат «стал игрушкой в руках явно не российских спецслужб». По мнению секретаря ЦК КПРФ, убийство Вороненкова могло стать «элементом отвлечения внимания от скандала с конкурсом „Евровидение“». В свою очередь вице-спикер Госдумы Иван Мельников от КПРФ заявил, что расследование нападения должно быть политически беспристрастным, сообщает РИА Новости.
Напомним, сегодня днем киллер расстрелял Вороненкова из пистолета ТТ у выхода из отеля Premier Palace в центре украинской столицы. Охранник экс-депутата получил ранение, но смог подстрелить и нападавшего. Вороненков в результате нападения скончался, а его охранник и предполагаемый киллер были госпитализированы. Сейчас подозреваемый находится под охранной.
Ранее в украинской полиции уже заявили, что убийство Вороненкова было заказным. А генеральный прокурор Украины Юрий Луценко обвинил в преступлении России, назвав убийство экс-депутата «показательной казнью».
Напомним, в конце прошлого года Вороненков вместе с женой Марией Максаковой, перебрался на Украину и получил украинское гражданство. В России его объявили в международный розыск по обвинению в мошенничестве. В СКР уже отметили, что уголовное дело будет прекращено в случае официального подтверждения смерти Вороненкова и согласия родственников.
Между тем бывший коллега Вороненкова по КПРФ Сергей Обухов отметил, что экс-депутат «стал игрушкой в руках явно не российских спецслужб». По мнению секретаря ЦК КПРФ, убийство Вороненкова могло стать «элементом отвлечения внимания от скандала с конкурсом „Евровидение“». В свою очередь вице-спикер Госдумы Иван Мельников от КПРФ заявил, что расследование нападения должно быть политически беспристрастным, сообщает РИА Новости.
Напомним, сегодня днем киллер расстрелял Вороненкова из пистолета ТТ у выхода из отеля Premier Palace в центре украинской столицы. Охранник экс-депутата получил ранение, но смог подстрелить и нападавшего. Вороненков в результате нападения скончался, а его охранник и предполагаемый киллер были госпитализированы. Сейчас подозреваемый находится под охранной.
Ранее в украинской полиции уже заявили, что убийство Вороненкова было заказным. А генеральный прокурор Украины Юрий Луценко обвинил в преступлении России, назвав убийство экс-депутата «показательной казнью».
Напомним, в конце прошлого года Вороненков вместе с женой Марией Максаковой, перебрался на Украину и получил украинское гражданство. В России его объявили в международный розыск по обвинению в мошенничестве. В СКР уже отметили, что уголовное дело будет прекращено в случае официального подтверждения смерти Вороненкова и согласия родственников.
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