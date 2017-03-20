Министры РФ и Японии обменялись предложениями по совместному развитию южных Курил

В Токио завершились
российско-японские переговоры в формате «2+2» с участием министров обороны и глав МИД. Участники встречи обсудили вопросы обеспечения безопасности в регионе и восстановление активного диалога между двумя странами, а также совместную хозяйственную деятельность на южных Курильских островах. Перед началом встречи Сергей Лавров заявил: Москва готова к предметному и доверительному диалогу с Токио.
Визит российских министров в Токио совпал с национальным японским праздником — Днем весеннего равноденствия. В этот день многие японцы поехали проведать могилы предков, в том числе на южные Курилы в рамках безвизового обмена. После декабрьского визита Владимира Путина в Японию здесь заговорили о серьезном прогрессе в вопросе «северных территорий».
Переговоры Сергея Лаврова и Фумио Кисиды начались в здании архива МИД Японии. Все подъезды к кварталу перекрыла полиция. Приезд российской делегации — лишний повод для японских ультраправых напомнить о себе и вечной проблеме «северных территорий».
Во время официального приветствия тема южных Курил была одной из главных.
Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ: «Конечно, будет весьма полезно услышать отчет наших заместителей о той встрече, которая состоялась здесь вчера, по организации совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах в русле наших общих условий по созданию условий для заключения мирного договора».
Фумио Кисида, министр иностранных дел Японии: «Я рассчитываю, что сегодня мы сможем переговорить о совместной хозяйственной деятельности на четырех островах и поездах бывших жителей на острова с целью скорейшей реализации поручений руководителей двух стран».
Министр обороны РФ Сергей Шойгу и глава японского Минобороны Томоми Инада встретились сначала отдельно, а потом присоединились к министрам иностранных дел. Именно о работе в формате «2+2» договорились в декабре Владимир Путин и Синдзо Абэ, чтобы придать импульс договоренностям о совместном экономическом развитии южных Курил. Кроме того, японцев беспокоит развертывание на Курилах дополнительных воинских соединений.
Уже сейчас Москва и Токио готовы согласовать совместный план по развитию на Курилах туризма, рыболовства, медицинской помощи, упростить посещение островов для бывших жителей Курил. Сейчас безвизовый обмен возможен только по морю, а навигация на островах — лишь с мая по октябрь. Теперь же стороны намерены открыть авиарейсы с Хоккайдо на Кунашир и Итуруп.
Министры передали друг другу предложения по конкретным проектам совместной хозяйственной деятельности на Курилах.
Сергей Лавров: «Мы передали японским коллегам разработанные в межведомственном формате предложения о конкретных проектах для совместной хозяйственной деятельности. В ответ получили встречные идеи. Договорились, что будет оперативно организована профессиональная проработка этих вопросов».
Тонкий момент на переговорах — обе стороны заявляют, что не допустят нарушения юридических позиций. После Второй мировой войны мирный договор между Японией и СССР, а затем и Россией так и не был подписан. Токио ставит условием подписания передачу островов. Позиция Москвы: южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны, и российский суверенитет над ними имеет международное правовое оформление. И хотя лидеры обеих стран высказались за то, чтобы прекратить этот длящийся более 70 лет спор, никто не хочет потерять лицо. Тем более сейчас, когда в Японии разгорелся очередной коррупционный скандал, в котором оказались замешаны нынешний министр обороны, супруга премьер-министра и сам Синдзо Абэ.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Сергея Холошевского.
Переговоры Сергея Лаврова и Фумио Кисиды начались в здании архива МИД Японии. Все подъезды к кварталу перекрыла полиция. Приезд российской делегации — лишний повод для японских ультраправых напомнить о себе и вечной проблеме «северных территорий».
Во время официального приветствия тема южных Курил была одной из главных.
Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ: «Конечно, будет весьма полезно услышать отчет наших заместителей о той встрече, которая состоялась здесь вчера, по организации совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах в русле наших общих условий по созданию условий для заключения мирного договора».
Фумио Кисида, министр иностранных дел Японии: «Я рассчитываю, что сегодня мы сможем переговорить о совместной хозяйственной деятельности на четырех островах и поездах бывших жителей на острова с целью скорейшей реализации поручений руководителей двух стран».
Министр обороны РФ Сергей Шойгу и глава японского Минобороны Томоми Инада встретились сначала отдельно, а потом присоединились к министрам иностранных дел. Именно о работе в формате «2+2» договорились в декабре Владимир Путин и Синдзо Абэ, чтобы придать импульс договоренностям о совместном экономическом развитии южных Курил. Кроме того, японцев беспокоит развертывание на Курилах дополнительных воинских соединений.
Уже сейчас Москва и Токио готовы согласовать совместный план по развитию на Курилах туризма, рыболовства, медицинской помощи, упростить посещение островов для бывших жителей Курил. Сейчас безвизовый обмен возможен только по морю, а навигация на островах — лишь с мая по октябрь. Теперь же стороны намерены открыть авиарейсы с Хоккайдо на Кунашир и Итуруп.
Министры передали друг другу предложения по конкретным проектам совместной хозяйственной деятельности на Курилах.
Сергей Лавров: «Мы передали японским коллегам разработанные в межведомственном формате предложения о конкретных проектах для совместной хозяйственной деятельности. В ответ получили встречные идеи. Договорились, что будет оперативно организована профессиональная проработка этих вопросов».
Тонкий момент на переговорах — обе стороны заявляют, что не допустят нарушения юридических позиций. После Второй мировой войны мирный договор между Японией и СССР, а затем и Россией так и не был подписан. Токио ставит условием подписания передачу островов. Позиция Москвы: южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны, и российский суверенитет над ними имеет международное правовое оформление. И хотя лидеры обеих стран высказались за то, чтобы прекратить этот длящийся более 70 лет спор, никто не хочет потерять лицо. Тем более сейчас, когда в Японии разгорелся очередной коррупционный скандал, в котором оказались замешаны нынешний министр обороны, супруга премьер-министра и сам Синдзо Абэ.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Сергея Холошевского.
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