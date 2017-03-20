#ТЫСУПЕР!
Деловое утро НТВ
ТВ-Эфир
Деловое утро НТВ
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 20.03, 08:15
    Шойгу заявил о прогрессе в российско-японских отношениях. Шойгу, Япония, переговоры. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Шойгу заявил о прогрессе в российско-японских отношениях

    комментировать

    Шойгу заявил о прогрессе в российско-японских отношениях

    Шойгу заявил о прогрессе в <nobr>российско-японских</nobr> отношениях

      Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу констатировал прогресс в российско-японских отношениях, отметив, что укрепление оборонных связей между двумя странами не должно отставать от динамики политических контактов.

      Такое заявление Шойгу сделал в ходе встречи с министром обороны Японии Томоми Инадой, передает РИА Новости.

      Сергей Шойгу: «Несмотря на известные трудности, сотрудничество между нашими странами последовательно развивается».

      По оценке главы российского военного ведомства, «в 2016 году двусторонние отношения заметно активизировались». «Важно, что нам удалось закрепить поступательный характер их развития», — подчеркнул Шойгу.

      Он напомнил, что в конце прошлого года состоялся официальный визит президента России Владимира Путина в Японию.

      Сергей Шойгу: «По его итогам было подписано большое количество документов, касающихся различных сфер сотрудничества. В соответствии с решением декабрьского саммита об углублении отношений в области политики и безопасности сегодня мы возобновляем консультации в формате „два плюс два“. Важно, чтобы укрепление оборонных связей не отставало от динамики политических контактов».

      Ранее министр обороны заявил, что в ходе встречи со своим японским коллегой обсудит перспективы двустороннего военного сотрудничества и способы реагирования на международный терроризм. По его словам, сотрудничество России и Японии «служит укреплению доверия в оборонной сфере и обеспечению региональной стабильности».

      Министр обороны Японии заявил в свою очередь, что считает российско-японские консультации на уровне министров иностранных дел и обороны двух стран значительным событием.

      Связанные
      новости

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      ntv.ru

      НТВ в социальных сетях

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru