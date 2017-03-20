Главы МИД России и Японии начали переговоры в Токио

Глава МИД РФ Сергей Лавров и его японский коллега Фумио Кисида начали встречу в Токио. Встреча проходит в Доме приемов японского МИД.
Открывая переговоры с японским коллегой, Лавров заявил, что для Москвы и Токио важно выработать общие позиции по международным вопросам.
Сергей Лавров: «Сегодня мы во второй половине дня (по местному времени — ред.) возобновим встречи в формате „два плюс два“. Считаю, что это весьма актуальное событие, накопилось немало тем международной и региональной безопасности, по которым очень важно в таком формате обсудить наши подходы и желательно, конечно, выработать общие позиции».
Кроме того, глава МИД РФ подчеркнул важность обсуждения двусторонних вопросов, включая график контактов на высшем уровне.
Сергей Лавров: «Конечно, будет весьма полезно заслушать отчет наших заместителей о состоявшейся встрече 18 марта по вопросам организации совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах в русле наших усилий по созданию усилий для заключения мирного договора. Мы готовы к работе».
Глава МИД Японии перед началом переговоров заявил в свою очередь, что в ходе встречи будут обсуждаться вопросы, связанные с КНДР и ситуацией на Корейском полуострове.
Фумио Кисида: «Рассчитываю, что в рамках предстоящих сегодня переговоров в формате „два плюс два“ мы обсудим вопросы региональной безопасности и проблему ракетно- ядерной программы Северной Кореи».
Также он отметил, что планирует обсудить с главой МИД РФ весь комплекс взаимоотношений, передает РИА Новости.
Фумио Кисида: «После визита Путина в Японию мы продолжаем усилия по улучшению японо-российских отношений. Я рад тому, что эта встреча с министром Лавровым уже вторая в этом году. Мы обсудим широкий круг вопросов, в том числе, в виду подготовки визита премьер-министра Японии Синдзо Абэ в Россию в короткие сроки в этом году».
Позже в понедельник глава МИД РФ примет участие вместе с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу во втором раунде российско-японских консультаций руководителей внешнеполитических и оборонных ведомств в формате «два плюс два».
Сергей Лавров: «Сегодня мы во второй половине дня (по местному времени — ред.) возобновим встречи в формате „два плюс два“. Считаю, что это весьма актуальное событие, накопилось немало тем международной и региональной безопасности, по которым очень важно в таком формате обсудить наши подходы и желательно, конечно, выработать общие позиции».
Кроме того, глава МИД РФ подчеркнул важность обсуждения двусторонних вопросов, включая график контактов на высшем уровне.
Сергей Лавров: «Конечно, будет весьма полезно заслушать отчет наших заместителей о состоявшейся встрече 18 марта по вопросам организации совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах в русле наших усилий по созданию усилий для заключения мирного договора. Мы готовы к работе».
Глава МИД Японии перед началом переговоров заявил в свою очередь, что в ходе встречи будут обсуждаться вопросы, связанные с КНДР и ситуацией на Корейском полуострове.
Фумио Кисида: «Рассчитываю, что в рамках предстоящих сегодня переговоров в формате „два плюс два“ мы обсудим вопросы региональной безопасности и проблему ракетно- ядерной программы Северной Кореи».
Также он отметил, что планирует обсудить с главой МИД РФ весь комплекс взаимоотношений, передает РИА Новости.
Фумио Кисида: «После визита Путина в Японию мы продолжаем усилия по улучшению японо-российских отношений. Я рад тому, что эта встреча с министром Лавровым уже вторая в этом году. Мы обсудим широкий круг вопросов, в том числе, в виду подготовки визита премьер-министра Японии Синдзо Абэ в Россию в короткие сроки в этом году».
Позже в понедельник глава МИД РФ примет участие вместе с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу во втором раунде российско-японских консультаций руководителей внешнеполитических и оборонных ведомств в формате «два плюс два».
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