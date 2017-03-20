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  • 20.03, 09:46
    В Токио начались российско-японские переговоры в формате «2+2». Курилы, Лавров, Шойгу, Япония, переговоры. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    В Токио начались российско-японские переговоры в формате «2+2»

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    В Токио начались российско-японские переговоры в формате «2+2»

    В Токио начались <nobr>российско-японские</nobr> переговоры в формате «2+2»

      В Токио стартовали переговоры в формате «2+2» с участием министров обороны и глав МИД России и Японии.

      Министр иностранных дел России Сергей Лавров перед встречей отметил, что возобновление диалога в формате «2+2» говорит о стремлении вывести отношения стран на новый уровень.

      Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ: «Возобновление сегодня нашего диалога в формате „2+2“ в соответствии договоренностью лидеров двух стран говорит об обоюдном стремлении вывести наши отношения на новый уровень и расширить сотрудничество в области глобальной и региональной безопасности».

      Россия готова к предметному и доверительному диалогу с Японией, подчеркнул Лавров.

      В повестке встречи значатся вопрос совместной хозяйственной деятельности стран на южных Курильских островах, проблемы международной безопасности, ситуация вокруг ядерной программы Северной Кореи.

      Первое заседание в формате «2+2» прошло в 2013 году, затем отношения двух стран осложнились. О возобновлении сотрудничества по многим ключевым вопросам заговорили в 2016 году после декабрьского визита Владимира Путина в Японию.

      Перед началом переговоров в формате «2+2» Сергей Лавров встретился со своим японским коллегой Фумио Кисидой. Он подчеркнул, что для обеих стран важно выработать общие подходы по многим вопросам, в том числе и по Курильским островам.

      Кроме того, в Токио также прошла встреча министров обороны России и Японии. Сергей Шойгу на переговорах с Томоми Инадой заявил, что оборонные связи стран не должны отставать от политических контактов.

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