В Токио начались российско-японские переговоры в формате «2+2»

В Токио стартовали переговоры в формате «2+2» с участием министров обороны и глав МИД России и Японии.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров перед встречей отметил, что возобновление диалога в формате «2+2» говорит о стремлении вывести отношения стран на новый уровень.
Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ: «Возобновление сегодня нашего диалога в формате „2+2“ в соответствии договоренностью лидеров двух стран говорит об обоюдном стремлении вывести наши отношения на новый уровень и расширить сотрудничество в области глобальной и региональной безопасности».
Россия готова к предметному и доверительному диалогу с Японией, подчеркнул Лавров.
В повестке встречи значатся вопрос совместной хозяйственной деятельности стран на южных Курильских островах, проблемы международной безопасности, ситуация вокруг ядерной программы Северной Кореи.
Первое заседание в формате «2+2» прошло в 2013 году, затем отношения двух стран осложнились. О возобновлении сотрудничества по многим ключевым вопросам заговорили в 2016 году после декабрьского визита Владимира Путина в Японию.
Перед началом переговоров в формате «2+2» Сергей Лавров встретился со своим японским коллегой Фумио Кисидой. Он подчеркнул, что для обеих стран важно выработать общие подходы по многим вопросам, в том числе и по Курильским островам.
Кроме того, в Токио также прошла встреча министров обороны России и Японии. Сергей Шойгу на переговорах с Томоми Инадой заявил, что оборонные связи стран не должны отставать от политических контактов.
Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ: «Возобновление сегодня нашего диалога в формате „2+2“ в соответствии договоренностью лидеров двух стран говорит об обоюдном стремлении вывести наши отношения на новый уровень и расширить сотрудничество в области глобальной и региональной безопасности».
Россия готова к предметному и доверительному диалогу с Японией, подчеркнул Лавров.
В повестке встречи значатся вопрос совместной хозяйственной деятельности стран на южных Курильских островах, проблемы международной безопасности, ситуация вокруг ядерной программы Северной Кореи.
Первое заседание в формате «2+2» прошло в 2013 году, затем отношения двух стран осложнились. О возобновлении сотрудничества по многим ключевым вопросам заговорили в 2016 году после декабрьского визита Владимира Путина в Японию.
Перед началом переговоров в формате «2+2» Сергей Лавров встретился со своим японским коллегой Фумио Кисидой. Он подчеркнул, что для обеих стран важно выработать общие подходы по многим вопросам, в том числе и по Курильским островам.
Кроме того, в Токио также прошла встреча министров обороны России и Японии. Сергей Шойгу на переговорах с Томоми Инадой заявил, что оборонные связи стран не должны отставать от политических контактов.
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