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  • 20.03, 08:15

    Министр обороны Японии выразила недовольство планом РФ разместить дивизию на южных Курилах

    1 комментарий
    • Фото Reuters © 2017, Toru Hanai
    Министр обороны Японии выразила недовольство планом РФ разместить дивизию на южных Курилах

    Министр обороны Японии выразила недовольство планом РФ разместить дивизию на южных Курилах

    Министр обороны Японии выразила недовольство планом РФ разместить дивизию на южных Курилах
  • Фото Reuters © 2017, Toru Hanai

    • Министр обороны Японии Томоми Инада на двусторонней встрече в Токио с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу выразила протест против размещения российской дивизии на южных Курильских островах и развертывания там ракет класса «земля — корабль».

    О планах завершить формирование четырех новых дивизий, одна из них будет размещена на Курилах, Сергей Шойгу объявил в феврале. После этого правительство Японии выразило протест российской стороне. В МИД Японии отметили, что укрепление военного присутствия РФ на Курильских островах не соответствует позиции японской стороны в отношении этих территорий.

    В 2015 году на южнокурильских островах Итуруп и Кунашир были поставлены на боевое дежурство зенитные ракетные комплексы «Тор-М2У». На следующий года там были размещены береговые ракетные комплексы «Бастион» и «Бал».

    Вместе с тем на встрече в Токио Шойгу констатировал прогресс в российско-японских отношениях, отметив, что укрепление оборонных связей между двумя странами не должно отставать от динамики политических контактов.

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