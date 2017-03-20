Министр обороны Японии выразила недовольство планом РФ разместить дивизию на южных Курилах

Министр обороны Японии Томоми Инада на двусторонней встрече в Токио с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу выразила протест против размещения российской дивизии на южных Курильских островах и развертывания там ракет класса «земля — корабль».
О планах завершить формирование четырех новых дивизий, одна из них будет размещена на Курилах, Сергей Шойгу объявил в феврале. После этого правительство Японии выразило протест российской стороне. В МИД Японии отметили, что укрепление военного присутствия РФ на Курильских островах не соответствует позиции японской стороны в отношении этих территорий.
В 2015 году на южнокурильских островах Итуруп и Кунашир были поставлены на боевое дежурство зенитные ракетные комплексы «Тор-М2У». На следующий года там были размещены береговые ракетные комплексы «Бастион» и «Бал».
Вместе с тем на встрече в Токио Шойгу констатировал прогресс в российско-японских отношениях, отметив, что укрепление оборонных связей между двумя странами не должно отставать от динамики политических контактов.
В 2015 году на южнокурильских островах Итуруп и Кунашир были поставлены на боевое дежурство зенитные ракетные комплексы «Тор-М2У». На следующий года там были размещены береговые ракетные комплексы «Бастион» и «Бал».
Вместе с тем на встрече в Токио Шойгу констатировал прогресс в российско-японских отношениях, отметив, что укрепление оборонных связей между двумя странами не должно отставать от динамики политических контактов.
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