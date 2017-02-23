Япония выразила протест РФ из-за планов размещения дивизии на Курилах

Правительство Японии выразило протест российской стороне в связи с планами Минобороны РФ разместить в течение года дивизию на Курильских островах.
Ёсихидэ Суга, генеральный секретарь правительства Японии: «Мы внимательно следим за действиями России в районе четырех северных островов. Сейчас мы собираем дополнительную информацию в связи с недавними сообщениями о планах по размещению дивизии. 22 и 23 февраля мы направили протесты по дипломатическим каналам».
Он подчеркнул, что «японская сторона выступает за продолжение переговоров по проблеме этих островов и поиск взаимоприемлемого решения».
В МИД Японии отметили, что укрепление военного присутствия РФ на Курильских островах не соответствует позиции японской стороны в отношении этих территорий. Эти действия «вызывают сожаление» у Токио, передает ТАСС.
В среду министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в этом году планируется завершить формирование четырех новых дивизий, в том числе для защиты Курил.
Москва и Токио с середины прошлого века ведут консультации по выработке мирного договора по итогам Второй мировой войны. Этому мешает проблема принадлежности южной части Курил. Итуруп, Кунашир, Шикотан и ряд мелких необитаемых островов Малой Курильской гряды, которые в Японии называют Хабомаи, вошли в состав СССР по итогам войны, однако их принадлежность оспаривается Токио.
Он подчеркнул, что «японская сторона выступает за продолжение переговоров по проблеме этих островов и поиск взаимоприемлемого решения».
В МИД Японии отметили, что укрепление военного присутствия РФ на Курильских островах не соответствует позиции японской стороны в отношении этих территорий. Эти действия «вызывают сожаление» у Токио, передает ТАСС.
В среду министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в этом году планируется завершить формирование четырех новых дивизий, в том числе для защиты Курил.
Москва и Токио с середины прошлого века ведут консультации по выработке мирного договора по итогам Второй мировой войны. Этому мешает проблема принадлежности южной части Курил. Итуруп, Кунашир, Шикотан и ряд мелких необитаемых островов Малой Курильской гряды, которые в Японии называют Хабомаи, вошли в состав СССР по итогам войны, однако их принадлежность оспаривается Токио.
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