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  • 18.03, 22:53

    Атаку на военный патруль в парижском аэропорту квалифицировали как теракт

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    Атаку на военный патруль в парижском аэропорту квалифицировали как теракт

    Атаку на военный патруль в парижском аэропорту квалифицировали как теракт

    Атаку на военный патруль в парижском аэропорту квалифицировали как теракт

    Мужчина, совершивший сегодня нападение на военный патруль в парижском аэропорту Орли, сопровождал свои действия заявлениями о готовности «умереть за Аллаха».

    Как передает ТАСС, об этом сообщил прокурор Парижа Франсуа Моленс, добавив, что по факту случившегося возбуждены дела по ряду статей, связанных с террористической деятельностью.

    Напомним, инцидент со стрельбой произошел в южном терминале аэропорта Орли — второго по величине и пассажиропотоку во Франции — около 08:30 утра (10:30 мск). Нападавший попытался выхватить оружие у одной из военнослужащих, патрулировавших здание аэровокзала, однако тут же был застрелен солдатами. Никто из присутствовавших при этом не пострадал.

    Прокурор Парижа заявил, что выбор цели и информация о мужчине, совершившем нападение на военный патруль в аэропорту Орли, позволяет расследовать этот инцидент как теракт.

    Франсуа Моленс: «Два элемента являются обоснованием для проведения расследования антитеррористической прокуратурой. Во-первых, выбор цели: нападение на военнослужащих, обеспечивающих безопасность в рамках операции Sentinelle, соответствует рекомендациям организаций джихадистов. Во-вторых, признаки радикализации преступника в ходе его пребывания в тюрьме, а также то, что он, по словам военнослужащих, кричал, что действует во имя Аллаха и что будут жертвы».

    Как сообщил глава МВД Франции Брюно Ле Ру, прибывший на место событий, личность злоумышленника ранее была известна полиции и спецслужбам — это 39-летний Зиед Бен Бельгасем. Кроме того, этот же человек оказался причастен к нападению на полицейский патруль в одном из северных пригородов Парижа, где он ранил одного из полицейских и скрылся с места происшествия. Расследование двух инцидентов поручено антитеррористической прокуратуре.

    В рамках расследования дела задержаны три человека. По словам прокурора, речь идет об отце преступника, его брате, а также двоюродном брате, который сам пришел в полицию. Ранее сообщалось о двоих задержанных — отце и брате преступника.

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