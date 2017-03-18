Ликвидированный в аэропорту Орли злоумышленник ранее обстрелял полицейских в пригороде Парижа

Правоохранители установили связь между двумя преступлениями, которые произошли сегодня во французской столице.
По данным телеканала France 24, мужчина, атаковавший военный патруль в аэропорту Орли, ранее утром открыл огонь по полицейским, которые остановили его за рулем в коммуне на севере Парижа около 07:00. Вначале он предоставил документы по требованию стражей порядка, а потом достал оружие и выстрелил в сотрудницу полиции, после чего скрылся с места происшествия.
Предположительно, затем он отправился в аэропорт Орли. Там он какое-то время следовал за тремя военными, патрулировавшими терминал, а затем набросился на женщину-военнослужащую, попытался задушить ее и отобрать оружие. Ей удалось высвободиться, а коллеги пострадавшей открыли по нападавшему огонь, когда он попытался взять их на прицел.
По данным телеканала BFMTV, после стрельбы по полицейским на севере французской столицы мужчина угнал автомобиль, который позже обнаружили на парковке аэропорта Орли. В машине полицейские нашли футболку в пятнах крови и документы стрелявшего.
Глава МВД Франции Брюно Ле Ру, лично прибывший на место происшествия в Орли, подтвердил, что нападение в воздушной гавани связано с утренней стрельбой по стражам порядка в Гарж-ле-Гонесс в коммуне Стен.
Брюно Ле Ру: «Очевидно, виновником обоих происшествий стал один и тот же человек».
Он уточнил, что нападавшему не удалось отобрать оружие у военнослужащей. Министр добавил, что личность преступника уже установлена. Ранее он уже попадал в поле зрения правоохранительных органов.
Брюно Ле Ру: «Данные, которые мы сейчас можем связать между собой в этом деле, показывают, что его личность известна как службам полиции, так и разведке. Теперь следствию предстоит установить, что именно там произошло».
По словам Брюно Ле Ру, ранее этот мужчина был замечен в городе Витри, где совершил вооруженное нападение и ворвался в один из местных баров, выкрикивая угрозы.
AFP.
По данным радиостанции France Info, также был задержан человек, который может быть причастен к атаке на военный патруль в Орли. По предварительным сведениям, он является сотрудником воздушной гавани.
Добавим, когда в южном терминале Орли случилось ЧП, в аэропорту находился один из кандидатов в президенты Франции — Николя Дюпон-Эньян.
Политик должен был вылететь в Тулузу, но из-за ЧП его рейс был отложен. Он посетовал в соцсетях, что на месте нет никого из службы безопасности, а пассажиры оказались предоставлены сами себе после стрельбы без каких-либо объяснений.
Предположительно, затем он отправился в аэропорт Орли. Там он какое-то время следовал за тремя военными, патрулировавшими терминал, а затем набросился на женщину-военнослужащую, попытался задушить ее и отобрать оружие. Ей удалось высвободиться, а коллеги пострадавшей открыли по нападавшему огонь, когда он попытался взять их на прицел.
По данным телеканала BFMTV, после стрельбы по полицейским на севере французской столицы мужчина угнал автомобиль, который позже обнаружили на парковке аэропорта Орли. В машине полицейские нашли футболку в пятнах крови и документы стрелявшего.
Глава МВД Франции Брюно Ле Ру, лично прибывший на место происшествия в Орли, подтвердил, что нападение в воздушной гавани связано с утренней стрельбой по стражам порядка в Гарж-ле-Гонесс в коммуне Стен.
Брюно Ле Ру: «Очевидно, виновником обоих происшествий стал один и тот же человек».
Он уточнил, что нападавшему не удалось отобрать оружие у военнослужащей. Министр добавил, что личность преступника уже установлена. Ранее он уже попадал в поле зрения правоохранительных органов.
Брюно Ле Ру: «Данные, которые мы сейчас можем связать между собой в этом деле, показывают, что его личность известна как службам полиции, так и разведке. Теперь следствию предстоит установить, что именно там произошло».
По словам Брюно Ле Ру, ранее этот мужчина был замечен в городе Витри, где совершил вооруженное нападение и ворвался в один из местных баров, выкрикивая угрозы.
AFP.
По данным радиостанции France Info, также был задержан человек, который может быть причастен к атаке на военный патруль в Орли. По предварительным сведениям, он является сотрудником воздушной гавани.
Добавим, когда в южном терминале Орли случилось ЧП, в аэропорту находился один из кандидатов в президенты Франции — Николя Дюпон-Эньян.
Mon départ pour TOULOUSE retardé. Aéroport ORLY ouest évacué . En attente d informations. Courage aux forces de l’ ordre .— N. Dupont-Aignan (@dupontaignan) 18 марта 2017 г.
Политик должен был вылететь в Тулузу, но из-за ЧП его рейс был отложен. Он посетовал в соцсетях, что на месте нет никого из службы безопасности, а пассажиры оказались предоставлены сами себе после стрельбы без каких-либо объяснений.
À #ORLY Ouest aucun personnel de sécurité, aucun agent, passagers livrés à eux-mêmes. Aucune information. pic.twitter.com/AxvVMW6Ett— N. Dupont-Aignan (@dupontaignan) 18 марта 2017 г.
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