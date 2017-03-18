#ТЫСУПЕР!
Битва шефов
ТВ-Эфир
Битва шефов
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 18.03, 13:48
    Полиция сообщила подробности атаки на военный патруль в аэропорту Парижа. Париж, Франция, аэропорты, нападения, стрельба. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Полиция сообщила подробности атаки на военный патруль в аэропорту Парижа

    комментировать
    Полиция сообщила подробности атаки на военный патруль в аэропорту Парижа

    Полиция сообщила подробности атаки на военный патруль в аэропорту Парижа

    Полиция сообщила подробности атаки на военный патруль в аэропорту Парижа
    • Фото Associated Press © 2017, Thibault Camus

      • Правоохранители заверили, что ни один человек не пострадал в результате инцидента, произошедшего сегодня утром в южном терминале воздушной гавани Орли. Сам нападавший был ликвидирован на месте.

      Пьер-Анри Бранде, официальный представитель МВД Франции: «Мужчина выхватил оружие у военнослужащего и затем укрылся в одном из магазинов в аэропорту, после чего был застрелен силами правопорядка. Раненых нет».

      Все здание терминала, где произошло нападение, по-прежнему оцеплено. На месте дежурят пожарные, медики и правоохранители. Всех пассажиров и сотрудников аэропорта эвакуировали, передает AFP.

      В терминале находятся сотрудники спецподразделения и взрывотехники. Они должны обследовать тело нападавшего, чтобы удостовериться в отсутствии взрывных устройств, в частности, пояса смертника. Также им предстоит выяснить, действовал он в одиночку или у него были сообщники.

      Вылет и посадка самолетов в южном терминале Орли остановлена до тех пор, пока правоохранители не удостоверятся в безопасности внутри аэропорта. На место выехали глава МВД Франции Брюно Ле ру и министр обороны Жан-Ив Ле Дриан.

      Сегодня в Париже произошел еще один инцидент со стрельбой. В коммуне Стен рано утром правоохранители остановили водителя для проверки документов. Мужчина после того, как выполнил требование стражей порядка, достал оружие и открыл по ним огонь. Один из троих полицейских был ранен, но его жизнь вне опасности. Нападавший скрылся.

      Новости по теме

      Террористическая угроза в Европе

      Все новости по теме

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      ntv.ru

      НТВ в социальных сетях

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru