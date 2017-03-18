Полиция сообщила подробности атаки на военный патруль в аэропорту Парижа

Правоохранители заверили, что ни один человек не пострадал в результате инцидента, произошедшего сегодня утром в южном терминале воздушной гавани Орли. Сам нападавший был ликвидирован на месте.
Пьер-Анри Бранде, официальный представитель МВД Франции: «Мужчина выхватил оружие у военнослужащего и затем укрылся в одном из магазинов в аэропорту, после чего был застрелен силами правопорядка. Раненых нет».
Все здание терминала, где произошло нападение, по-прежнему оцеплено. На месте дежурят пожарные, медики и правоохранители. Всех пассажиров и сотрудников аэропорта эвакуировали, передает AFP.
тело нападавшего, чтобы удостовериться в отсутствии взрывных устройств, в частности, пояса смертника. Также им предстоит выяснить, действовал он в одиночку или у него были сообщники.
Вылет и посадка самолетов в южном терминале Орли остановлена до тех пор, пока правоохранители не удостоверятся в безопасности внутри аэропорта. На место выехали глава МВД Франции Брюно Ле ру и министр обороны Жан-Ив Ле Дриан.
Сегодня в Париже произошел еще один инцидент со стрельбой. В коммуне Стен рано утром правоохранители остановили водителя для проверки документов. Мужчина после того, как выполнил требование стражей порядка, достал оружие и открыл по ним огонь. Один из троих полицейских был ранен, но его жизнь вне опасности. Нападавший скрылся.
Все здание терминала, где произошло нападение, по-прежнему оцеплено. На месте дежурят пожарные, медики и правоохранители. Всех пассажиров и сотрудников аэропорта эвакуировали, передает AFP.
тело нападавшего, чтобы удостовериться в отсутствии взрывных устройств, в частности, пояса смертника. Также им предстоит выяснить, действовал он в одиночку или у него были сообщники.
Вылет и посадка самолетов в южном терминале Орли остановлена до тех пор, пока правоохранители не удостоверятся в безопасности внутри аэропорта. На место выехали глава МВД Франции Брюно Ле ру и министр обороны Жан-Ив Ле Дриан.
Сегодня в Париже произошел еще один инцидент со стрельбой. В коммуне Стен рано утром правоохранители остановили водителя для проверки документов. Мужчина после того, как выполнил требование стражей порядка, достал оружие и открыл по ним огонь. Один из троих полицейских был ранен, но его жизнь вне опасности. Нападавший скрылся.
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