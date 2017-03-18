Неизвестный обстрелял полицейских на севере Парижа

Под огнем оказались трое стражей порядка. В результате стрельбы один из правоохранителей получил ранение.
Стрелок сумел скрыться с места нападения. Инцидент произошел на севере столицы Франции в коммуне Стен около 6:55 утра. Страж порядка остановил автомобиль, чтобы проверить документы водителя. Мужчина, находившийся за рулем, подчинился требованиям правоохранителя. Но затем он неожиданно достал оружие и открыл по полицейским огонь. Жизнь пострадавшего сотрудника МВД вне опасности, передает BFMTV.
Ранее сегодня произошло нападение на военный патруль в Орли, втором по величине аэропорту Парижа и Франции. Неизвестный отобрал оружие у одного из военных, патрулировавших зал. В результате военнослужащие открыли по нападавшему огонь, он был убит на месте.
Ранее сегодня произошло нападение на военный патруль в Орли, втором по величине аэропорту Парижа и Франции. Неизвестный отобрал оружие у одного из военных, патрулировавших зал. В результате военнослужащие открыли по нападавшему огонь, он был убит на месте.
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