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  • 18.03, 12:16
    Неизвестный атаковал военный патруль в аэропорту Парижа. Париж, Франция, аэропорты, нападения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Неизвестный атаковал военный патруль в аэропорту Парижа

    1 комментарий
    Неизвестный атаковал военный патруль в аэропорту Парижа

    Неизвестный атаковал военный патруль в аэропорту Парижа

    Неизвестный атаковал военный патруль в аэропорту Парижа
    • Фото: @jpmontel /twitter.com

      • Военнослужащие, патрулировавшие залы парижского аэропорта Орли, были вынуждены открыть огонь.

      По предварительным данным, неизвестный мужчина попытался отнять оружие у одного из военнослужащих, которые обеспечивали безопасность в аэропорту в рамках операции Sentinelle. Патруль открыл огонь по нападавшему. Он был нейтрализован, сообщает BFMTV. В полиции в свою очередь подтвердили, что он убит.

      В настоящее время все здание южного терминала Орли, где произошло ЧП, полностью оцеплено. Находившиеся внутри Orly Sud люди эвакуированы. В воздушную гавань направляется спецподразделение полиции. Спецназ должен убедиться, что у нападавшего не было сообщников. Правоохранители просят пассажиров и находящихся поблизости от аэропорта людей не пересекать периметр безопасности и следовать инструкциям.

      Орли — второй по величине аэропорт Парижа и Франции.


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