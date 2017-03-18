Неизвестный атаковал военный патруль в аэропорту Парижа

Военнослужащие, патрулировавшие залы парижского аэропорта Орли, были вынуждены открыть огонь.
По предварительным данным, неизвестный мужчина попытался отнять оружие у одного из военнослужащих, которые обеспечивали безопасность в аэропорту в рамках операции Sentinelle. Патруль открыл огонь по нападавшему. Он был нейтрализован, сообщает BFMTV. В полиции в свою очередь подтвердили, что он убит.
В настоящее время все здание южного терминала Орли, где произошло ЧП, полностью оцеплено. Находившиеся внутри Orly Sud люди эвакуированы. В воздушную гавань направляется спецподразделение полиции. Спецназ должен убедиться, что у нападавшего не было сообщников. Правоохранители просят пассажиров и находящихся поблизости от аэропорта людей не пересекать периметр безопасности и следовать инструкциям.
Орли — второй по величине аэропорт Парижа и Франции.
В настоящее время все здание южного терминала Орли, где произошло ЧП, полностью оцеплено. Находившиеся внутри Orly Sud люди эвакуированы. В воздушную гавань направляется спецподразделение полиции. Спецназ должен убедиться, что у нападавшего не было сообщников. Правоохранители просят пассажиров и находящихся поблизости от аэропорта людей не пересекать периметр безопасности и следовать инструкциям.
Орли — второй по величине аэропорт Парижа и Франции.
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