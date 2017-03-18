Убитый в аэропорту Парижа злоумышленник провел прошлый год в тюрьме

Местная пресса сообщает, что нападения в пригороде Парижа и воздушной гавани Орли устроил
«39-летний радикальный исламист, известный французским спецслужбам».
Около семи утра в северном пригороде Парижа, когда полиция остановила машину для проверки, злоумышленник выстрелил в голову одному из полицейских и скрылся. Жизнь пострадавшего стража порядка вне опасности.
В соседнем департаменте злоумышленник бросил свой Renault Clio и угнал Citroen, пригрозив хозяйке автомобиля оружием. Доехав до аэропорта Орли, он поднялся на второй этаж терминала и, наставив пистолет на военнослужащую из армейского патруля, повалил ее на пол и попытался вырвать из рук автоматическую винтовку.
Двое других патрульных открыли огонь, нападавший был убит. После выстрелов во втором по величине аэропорту Парижа началась паника, люди стали разбегаться.
Позже на место стянули силы полиции и спецслужб, саперы начали проверку помещений на предмет взрывчатки, всех пассажиров — примерно 3 тысячи человек — эвакуировали, а десятки рейсов были перенаправлены в другой аэропорт.
Всем троим патрульным, попавшим в эту критическую ситуацию, понадобилась медицинская помощь — у них состояние шока. Что касается ликвидированного преступника, то он не раз имел проблемы с законом и почти весь прошлый год отсидел в тюрьме за грабеж и торговлю наркотиками.
Правоохранители организовали обыск в доме ликвидированного нападавшего, передает AFP. По данным агентства, операция проходит в муниципалитете Гарж-ле-Гонесс в департаменте Валь-д’Уаз. Нападавший находился под судебным контролем за прошлые преступления.
По данным Reuters, МВД Франции не исключает, что у злоумышленника, виновного в двух сегодняшних инцидентах со стрельбой, были террористические мотивы.
Президент Франции Франсуа Олланд отметил храбрость полицейских и военных, которые сумели оперативно отреагировать на действия «совершенно особенно опасного человека», передает РИА Новости со ссылкой на Елисейский дворец.
В соседнем департаменте злоумышленник бросил свой Renault Clio и угнал Citroen, пригрозив хозяйке автомобиля оружием. Доехав до аэропорта Орли, он поднялся на второй этаж терминала и, наставив пистолет на военнослужащую из армейского патруля, повалил ее на пол и попытался вырвать из рук автоматическую винтовку.
Двое других патрульных открыли огонь, нападавший был убит. После выстрелов во втором по величине аэропорту Парижа началась паника, люди стали разбегаться.
Позже на место стянули силы полиции и спецслужб, саперы начали проверку помещений на предмет взрывчатки, всех пассажиров — примерно 3 тысячи человек — эвакуировали, а десятки рейсов были перенаправлены в другой аэропорт.
Всем троим патрульным, попавшим в эту критическую ситуацию, понадобилась медицинская помощь — у них состояние шока. Что касается ликвидированного преступника, то он не раз имел проблемы с законом и почти весь прошлый год отсидел в тюрьме за грабеж и торговлю наркотиками.
Правоохранители организовали обыск в доме ликвидированного нападавшего, передает AFP. По данным агентства, операция проходит в муниципалитете Гарж-ле-Гонесс в департаменте Валь-д’Уаз. Нападавший находился под судебным контролем за прошлые преступления.
По данным Reuters, МВД Франции не исключает, что у злоумышленника, виновного в двух сегодняшних инцидентах со стрельбой, были террористические мотивы.
Президент Франции Франсуа Олланд отметил храбрость полицейских и военных, которые сумели оперативно отреагировать на действия «совершенно особенно опасного человека», передает РИА Новости со ссылкой на Елисейский дворец.
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