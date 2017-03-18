Полиция задержала отца и брата застреленного в парижском аэропорту злоумышленника

Ближайшие родственники мужчины, напавшего на военный патруль в воздушной гавани Орли, задержаны для дачи показаний.
По данным источников AFP, близких к расследованию, отец и брат злоумышленника временно помещены под стражу для допроса. Следователи пытаются установить мотивы нападавшего и выяснить, были ли у него сообщники.
Мужчина, ликвидированный в южном терминале аэропорта Орли, сегодня рано утром обстрелял полицейских в коммуне Стен. После проверки документов он ранил одного из стражей порядка и затем скрылся. Предположительно, он прибыл в аэропорт на угнанной машине. В воздушной гавани он набросился на женщину-военнослужащую, которая вместе с еще двумя коллегами патрулировала зал, и попытался отобрать у нее оружие. Но в результате он был ликвидирован военными.
Его личность уже установлена. Как пояснил глава МВД Франции Брюно Ле Ру, нападавший был известен полиции и спецслужбам.
Мужчина, ликвидированный в южном терминале аэропорта Орли, сегодня рано утром обстрелял полицейских в коммуне Стен. После проверки документов он ранил одного из стражей порядка и затем скрылся. Предположительно, он прибыл в аэропорт на угнанной машине. В воздушной гавани он набросился на женщину-военнослужащую, которая вместе с еще двумя коллегами патрулировала зал, и попытался отобрать у нее оружие. Но в результате он был ликвидирован военными.
Его личность уже установлена. Как пояснил глава МВД Франции Брюно Ле Ру, нападавший был известен полиции и спецслужбам.
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