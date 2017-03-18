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  • 18.03, 15:18

    Полиция задержала отца и брата застреленного в парижском аэропорту злоумышленника

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    • Фото Reuters © 2017, Christian Hartmann
    Полиция задержала отца и брата застреленного в парижском аэропорту злоумышленника

    Полиция задержала отца и брата застреленного в парижском аэропорту злоумышленника

    Полиция задержала отца и брата застреленного в парижском аэропорту злоумышленника
  • Фото Reuters © 2017, Christian Hartmann

    • Ближайшие родственники мужчины, напавшего на военный патруль в воздушной гавани Орли, задержаны для дачи показаний.

    По данным источников AFP, близких к расследованию, отец и брат злоумышленника временно помещены под стражу для допроса. Следователи пытаются установить мотивы нападавшего и выяснить, были ли у него сообщники.

    Мужчина, ликвидированный в южном терминале аэропорта Орли, сегодня рано утром обстрелял полицейских в коммуне Стен. После проверки документов он ранил одного из стражей порядка и затем скрылся. Предположительно, он прибыл в аэропорт на угнанной машине. В воздушной гавани он набросился на женщину-военнослужащую, которая вместе с еще двумя коллегами патрулировала зал, и попытался отобрать у нее оружие. Но в результате он был ликвидирован военными.

    Его личность уже установлена. Как пояснил глава МВД Франции Брюно Ле Ру, нападавший был известен полиции и спецслужбам.

    Между тем в Орли, в южном терминале которого все вылеты и прилеты были временно приостановлены из-за ЧП, постепенно восстанавливается работа. Спецназ и взрывотехники проверили воздушную гавань и удостоверились, что безопасности работы аэропорта и пассажиров ничто не угрожает.

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