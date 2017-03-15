Наехавшего на ребенка водителя джипа схватили в такси по дороге в Москву

Стали известны подробности задержания
53-летнего водителя, который в Ленинградской области намеренно сбил ребенка с игрушечным автоматом и поставил его на колени.
Владельца внедорожника Владимира Бельского схватили по дороге в Москву, куда он направлялся на такси. Сейчас мужчина уже дает показания и пытается объяснить следователям, почему решил заняться воспитанием чужого ребенка, причем так жестоко.
ЧП, которое уже сутки обсуждает вся страна, произошло в городе Приозерске. Владельцу иномарки не понравилось, что дети стреляли по машинам из игрушечного автомата. Он развернулся, стал преследовать 10-летнего мальчика и задел его бампером. От удара школьник упал. Но карательные меры на этом не закончились. Мужчина поставил ребенка на колени и в такой унизительной форме пытался донести до него правила поведения в общественных местах.
Анастасия Глущенко, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Ленинградской области: «Необходимо отметить, что Бельский вместо того, чтобы явиться к следователю и признать свои жестокие и вызывающие действия, скрылся и раздавал комментарии в СМИ, пытаясь оправдаться и опровергнуть то, что зафиксировано камерой видеонаблюдения и уже проведенными следственными мероприятиями. Теперь воспитательные меры будут применяться к самому Бельскому со стороны следствия и суда».
обещают применить и к полицейским, которые выезжали на место ЧП. Не разобравшись в ситуации и выслушав версию одного только Бельского, патрульные отпустили его, а мальчика забрали с собой, после чего передали родителям.
ЧП, которое уже сутки обсуждает вся страна, произошло в городе Приозерске. Владельцу иномарки не понравилось, что дети стреляли по машинам из игрушечного автомата. Он развернулся, стал преследовать 10-летнего мальчика и задел его бампером. От удара школьник упал. Но карательные меры на этом не закончились. Мужчина поставил ребенка на колени и в такой унизительной форме пытался донести до него правила поведения в общественных местах.
Анастасия Глущенко, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Ленинградской области: «Необходимо отметить, что Бельский вместо того, чтобы явиться к следователю и признать свои жестокие и вызывающие действия, скрылся и раздавал комментарии в СМИ, пытаясь оправдаться и опровергнуть то, что зафиксировано камерой видеонаблюдения и уже проведенными следственными мероприятиями. Теперь воспитательные меры будут применяться к самому Бельскому со стороны следствия и суда».
обещают применить и к полицейским, которые выезжали на место ЧП. Не разобравшись в ситуации и выслушав версию одного только Бельского, патрульные отпустили его, а мальчика забрали с собой, после чего передали родителям.
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