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  • 15.03, 14:32
Наехавшего на ребенка водителя джипа схватили в такси по дороге в Москву. автомобили, дети и подростки, Ленинградская область, расследование. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Наехавшего на ребенка водителя джипа схватили в такси по дороге в Москву

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Наехавшего на ребенка водителя джипа схватили в такси по дороге в Москву

Наехавшего на ребенка водителя джипа схватили в такси по дороге в Москву

Наехавшего на ребенка водителя джипа схватили в такси по дороге в Москву

    Стали известны подробности задержания 53-летнего водителя, который в Ленинградской области намеренно сбил ребенка с игрушечным автоматом и поставил его на колени.

    Владельца внедорожника Владимира Бельского схватили по дороге в Москву, куда он направлялся на такси. Сейчас мужчина уже дает показания и пытается объяснить следователям, почему решил заняться воспитанием чужого ребенка, причем так жестоко.

    ЧП, которое уже сутки обсуждает вся страна, произошло в городе Приозерске. Владельцу иномарки не понравилось, что дети стреляли по машинам из игрушечного автомата. Он развернулся, стал преследовать 10-летнего мальчика и задел его бампером. От удара школьник упал. Но карательные меры на этом не закончились. Мужчина поставил ребенка на колени и в такой унизительной форме пытался донести до него правила поведения в общественных местах.

    Анастасия Глущенко, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Ленинградской области: «Необходимо отметить, что Бельский вместо того, чтобы явиться к следователю и признать свои жестокие и вызывающие действия, скрылся и раздавал комментарии в СМИ, пытаясь оправдаться и опровергнуть то, что зафиксировано камерой видеонаблюдения и уже проведенными следственными мероприятиями. Теперь воспитательные меры будут применяться к самому Бельскому со стороны следствия и суда».

    Особые меры следователи обещают применить и к полицейским, которые выезжали на место ЧП. Не разобравшись в ситуации и выслушав версию одного только Бельского, патрульные отпустили его, а мальчика забрали с собой, после чего передали родителям.

    Сейчас ребенок находится в больнице. После встречи с Бельским врачи обнаружили у него сотрясение и ушибы. Следователи намерены предъявить бизнесмену обвинение в хулиганстве и настоять на его аресте.

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