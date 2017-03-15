#ТЫСУПЕР!
Час Волкова
Час Волкова 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 15.03, 03:54

Задержан водитель, наехавший на ребенка за стрельбу из игрушки

1 комментарий
Задержан водитель, наехавший на ребенка за стрельбу из игрушки

Задержан водитель, наехавший на ребенка за стрельбу из игрушки

Задержан водитель, наехавший на ребенка за стрельбу из игрушки
  • Фото: Владимир Бельский /vk.com

    • В Ленинградской области задержали водителя внедорожника, который сбил ребенка и поставил его на колени.

    Владимир Бельский задержан и направлен к следователю, с ним будут проведены необходимые следственные действия. В ближайшее время будет решен вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании в отношении него меры пресечения, сообщает СК РФ.

    Отмечается, что Бельский вместо того, чтобы добровольно явиться к следователю и признать свои жестокие и вызывающие действия, скрылся и раздавал комментарии в СМИ, пытаясь оправдаться и опровергнуть обвинения в насилии над мальчиком. Теперь «воспитательные» меры будут применены к самому мужчине.

    Также следствие проверит действия и бездействие сотрудников полиции, приехавших на вызов и отпустивших агрессивного водителя.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru