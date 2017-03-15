Задержан водитель, наехавший на ребенка за стрельбу из игрушки

В Ленинградской области задержали водителя внедорожника, который сбил ребенка и поставил его на колени.
Владимир Бельский задержан и направлен к следователю, с ним будут проведены необходимые следственные действия. В ближайшее время будет решен вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании в отношении него меры пресечения, сообщает СК РФ.
Отмечается, что Бельский вместо того, чтобы добровольно явиться к следователю и признать свои жестокие и вызывающие действия, скрылся и раздавал комментарии в СМИ, пытаясь оправдаться и опровергнуть обвинения в насилии над мальчиком. Теперь «воспитательные» меры будут применены к самому мужчине.
отпустивших агрессивного водителя.
Отмечается, что Бельский вместо того, чтобы добровольно явиться к следователю и признать свои жестокие и вызывающие действия, скрылся и раздавал комментарии в СМИ, пытаясь оправдаться и опровергнуть обвинения в насилии над мальчиком. Теперь «воспитательные» меры будут применены к самому мужчине.
отпустивших агрессивного водителя.
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