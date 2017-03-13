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  • 14.03, 00:36
СК проверяет видео с «воспитательным» наездом джипа на ребенка в Ленобласти. Ленинградская область, дети и подростки, насилие над детьми. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

СК проверяет видео с «воспитательным» наездом джипа на ребенка в Ленобласти

2 комментария
СК проверяет видео с «воспитательным» наездом джипа на ребенка в Ленобласти

СК проверяет видео с «воспитательным» наездом джипа на ребенка в Ленобласти

СК проверяет видео с «воспитательным» наездом джипа на ребенка в Ленобласти

    Следователи ведут проверку в связи с инцидентом в Приозерске, где водитель наехал на ребенка и поставил его на колени. Причиной такого жестокого наказания стала стрельба из игрушечного оружия.

    Инцидент произошел 9 марта и попал в объектив камеры наблюдения. Как видно на записи, дети играют около проезжей части, стреляя из игрушечного автомата по проезжающим машинам. Один из водителей не поленился развернуть машину и направить ее на детей.

    Водитель джипа наехал на одного из мальчиков, затем вышел из машины и заставил ребенка встать на колени. В такой позе мальчик находился около 10 минут — до приезда полиции.

    Агрессивного водителя правоохранители в итоге отпустили. СК по Ленобласти затребовал материалы о происшествии и проводит проверку.

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