СК проверяет видео с «воспитательным» наездом джипа на ребенка в Ленобласти

Следователи ведут проверку в связи с инцидентом в Приозерске, где водитель наехал на ребенка и поставил его на колени. Причиной такого жестокого наказания стала стрельба из игрушечного оружия.

Инцидент произошел 9 марта и попал в объектив камеры наблюдения. Как видно на записи, дети играют около проезжей части, стреляя из игрушечного автомата по проезжающим машинам. Один из водителей не поленился развернуть машину и направить ее на детей.



Водитель джипа наехал на одного из мальчиков, затем вышел из машины и заставил ребенка встать на колени. В такой позе мальчик находился около 10 минут — до приезда полиции.



Агрессивного водителя правоохранители в итоге отпустили. СК по Ленобласти затребовал материалы о происшествии и проводит проверку.