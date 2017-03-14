Агрессивному водителю грозит срок за «воспитательный» наезд на ребенка в Ленобласти

Оценку методам воспитания, которые автовладелец выбрал по отношению к чужому ребенку на улице, дадут следователи. Они возбудили уголовное дело против водителя внедорожника, чересчур агрессивно отреагировавшего на игры школьников.
Хозяина машины до глубины души возмутил тот факт, что мальчики обстреливали дорогу из пластмассового автомата. Он не поленился изменить свой маршрут, нарушая при этом правила движения. Одного ребенка сбил с ног, а потом, поставив его на колени, начал читать нотации. И если ребенка ждет лишь родительское порицание, то с владельцем автомобиля беседой не ограничатся.
Благодаря записи камеры наблюдения сотрудникам СК удалось выяснить, как и по чьей вине в Приозерске 10-летний ребенок получил сотрясение. На кадрах видно, как двое детей играют около дороги — стреляют из игрушечных автоматов пластиковыми шариками по проезжающим мимо машинам. Не самое невинное развлечение. Но методы воспитания, которые решил продемонстрировать один из водителей, удивили следователей.
Судя по видео, владелец внедорожника резко свернул на газон, по касательной задев мальчика бампером. После хозяин иномарки вышел из салона и за воротник куртки подтащил ребенка к автомобилю, чтобы показать последствия шалости. Видимо, царапину или вмятину. Затем мужчина поставил ребенка на колени возле внедорожника и кому-то позвонил. Через несколько минут на место приехал наряд патрульной службы, школьника забрали в отделение.
Родители Вани признаются, что были шокированы, когда им позвонили стражи порядка. Они говорят, что сын всегда отличался если не примерным, то самым обычным для своего возраста поведением. А тут пришлось забирать его из участка. Возможно, не стали бы известны все детали инцидента, если бы вечером Ваня не потерял сознание. До последнего мальчик не рассказывал, что именно произошло на проезжей части.
Маленького пациента госпитализировали, собрали медицинский консилиум, и только тогда диагностировали у ребенка серьезную травму. Так и стало понятно, что водитель внедорожника явно переусердствовал с публичным наказанием. Сыщики сразу же возбудили уголовное дело, шофера обвинили в хулиганстве. Им оказался коммерсант Владимир Бельский. Его уже допросили, он по-прежнему считает свои действия приемлемыми. Стражи порядка уже разъяснили, что это не так и нарушение закона очевидно.
Отметим, что все это время, пока мальчик стоял в снегу на коленях в ожидании полицейских и просил отпустить его, мимо проходили люди. Некоторые все же интересовались, что произошло. Но хоть как-то помочь школьнику никто не решился. Видимо, агрессию хозяина иномарки не сдерживал, пока не приехали стражи порядка. Скорее всего, объяснять свое поведение любителю строгой дисциплины придется уже в суде.
Благодаря записи камеры наблюдения сотрудникам СК удалось выяснить, как и по чьей вине в Приозерске 10-летний ребенок получил сотрясение. На кадрах видно, как двое детей играют около дороги — стреляют из игрушечных автоматов пластиковыми шариками по проезжающим мимо машинам. Не самое невинное развлечение. Но методы воспитания, которые решил продемонстрировать один из водителей, удивили следователей.
Судя по видео, владелец внедорожника резко свернул на газон, по касательной задев мальчика бампером. После хозяин иномарки вышел из салона и за воротник куртки подтащил ребенка к автомобилю, чтобы показать последствия шалости. Видимо, царапину или вмятину. Затем мужчина поставил ребенка на колени возле внедорожника и кому-то позвонил. Через несколько минут на место приехал наряд патрульной службы, школьника забрали в отделение.
Родители Вани признаются, что были шокированы, когда им позвонили стражи порядка. Они говорят, что сын всегда отличался если не примерным, то самым обычным для своего возраста поведением. А тут пришлось забирать его из участка. Возможно, не стали бы известны все детали инцидента, если бы вечером Ваня не потерял сознание. До последнего мальчик не рассказывал, что именно произошло на проезжей части.
Маленького пациента госпитализировали, собрали медицинский консилиум, и только тогда диагностировали у ребенка серьезную травму. Так и стало понятно, что водитель внедорожника явно переусердствовал с публичным наказанием. Сыщики сразу же возбудили уголовное дело, шофера обвинили в хулиганстве. Им оказался коммерсант Владимир Бельский. Его уже допросили, он по-прежнему считает свои действия приемлемыми. Стражи порядка уже разъяснили, что это не так и нарушение закона очевидно.
Отметим, что все это время, пока мальчик стоял в снегу на коленях в ожидании полицейских и просил отпустить его, мимо проходили люди. Некоторые все же интересовались, что произошло. Но хоть как-то помочь школьнику никто не решился. Видимо, агрессию хозяина иномарки не сдерживал, пока не приехали стражи порядка. Скорее всего, объяснять свое поведение любителю строгой дисциплины придется уже в суде.
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