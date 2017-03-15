Сбивший школьника водитель рассказал, что «защищал свое имущество»

Огромный резонанс получила история, которая закончилась громким уголовным делом и настоящим шквалом возмущения в соцсетях. Главные действующие лица — мальчик с игрушечным автоматом у обочины шоссе и водитель, проезжавший мимо на дорогой иномарке.
Развлечение у детей, что и говорить, было сомнительное — обстреливать из игрушечного «калашникова» проезжающие мимо машины. Очередной сбитый летчик вдруг дал правый разворот и пошел на таран, сбив мальчика с ног.
За рулем был предприниматель Владимир Бельский. Свой маневр он объяснил тем, что дети повредили его машину.
Владимир Бельский, водитель: «Каждый собственник обязан защищать свое имущество. Я поэтому остановился, задержал его и вызвал полицию, вот и всё. Где видно там, что я сбил или еще чего-нибудь?».
Подробности — в материале «Итогов дня».
За рулем был предприниматель Владимир Бельский. Свой маневр он объяснил тем, что дети повредили его машину.
Владимир Бельский, водитель: «Каждый собственник обязан защищать свое имущество. Я поэтому остановился, задержал его и вызвал полицию, вот и всё. Где видно там, что я сбил или еще чего-нибудь?».
Подробности — в материале «Итогов дня».
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