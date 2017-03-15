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  • 15.03, 02:23
Сбивший школьника водитель рассказал, что «защищал свое имущество». Ленинградская область, автомобили, дети и подростки, расследование. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Сбивший школьника водитель рассказал, что «защищал свое имущество»

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Сбивший школьника водитель рассказал, что «защищал свое имущество»

Сбивший школьника водитель рассказал, что «защищал свое имущество»

Сбивший школьника водитель рассказал, что «защищал свое имущество»

    Огромный резонанс получила история, которая закончилась громким уголовным делом и настоящим шквалом возмущения в соцсетях. Главные действующие лица — мальчик с игрушечным автоматом у обочины шоссе и водитель, проезжавший мимо на дорогой иномарке.

    Развлечение у детей, что и говорить, было сомнительное — обстреливать из игрушечного «калашникова» проезжающие мимо машины. Очередной сбитый летчик вдруг дал правый разворот и пошел на таран, сбив мальчика с ног.

    За рулем был предприниматель Владимир Бельский. Свой маневр он объяснил тем, что дети повредили его машину.

    Владимир Бельский, водитель: «Каждый собственник обязан защищать свое имущество. Я поэтому остановился, задержал его и вызвал полицию, вот и всё. Где видно там, что я сбил или еще чего-нибудь?».

    Подробности — в материале «Итогов дня».

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