Конфликт Турции и стран ЕС перешел в патовую ситуацию

Евросоюз пытается успокоить Турцию, которая вступила в небывалую конфронтацию с Нидерландами. Глава европейской дипломатии Федерика Могерини обратилась к Анкаре с призывом воздержаться от резких выпадов в адрес стран ЕС. В Европе назвали абсолютно неприемлемыми прозвучавшие из уст Эрдогана обвинения в нацизме и потребовали извинений.
Анкара тоже требует извинений и даже санкций в отношении стран ЕС, которые не пускают к себе турецких министров и не позволяют им вести агитацию среди представителей турецкой диаспоры. В Роттердаме полиция разогнала митинг сторонников Эрдогана, и после этого МИД Нидерландов рекомендовал своим гражданам в Турции быть осторожнее.
Конфликт перешел в патовую ситуацию, когда ни одна из сторон не хочет идти на уступки. И, как это уже не раз бывало, политика отныне вершится не только в коридорах власти, но и на улицах.
Все началось 10 марта, когда в Нидерланды решил приехать министр иностранных дел Турции в рамках программы международной агитации по проведению референдума об изменении турецкой конституции, чтобы убедить турок, проживающих в Европе, подержать президента Эрдогана. Подобная практика уже не раз использовалась властями Турции, но в этот раз не сработала. Самолету министра иностранных дел не дали посадку в Амстердаме. Когда ему на помощь бросилась министр по делам семьи и социальной политики Турции, решившая добраться до Нидерландов наземным транспортом, ее автомобиль был задержан при въезде в страну. Реакция Анкары последовала незамедлительно. Президент Эрдоган сравнил Нидерланды с фашистской Германией.
Ангела Меркель, канцлер ФРГ: «Эти сравнения совершенно вводят в заблуждение, они принижают страдания, особенно в случае народа Нидерландов, который страдал под властью нацистов. Это совершенно неприемлемо, и вот почему Нидерланды имеют мою полную поддержку и солидарность, особенно мой голландский коллега Марк Рютте».
Власти Турции собираются вводить экономические санкции против Нидерландов, руководство Евросоюза угрожает прервать процедуру вступления Турции в единую Европу. НАТО взывает к спокойствию и разуму, понимая, что Турция — главный форпост альянса на Ближнем Востоке.
Президент Эрдоган это прекрасно понимает и действует с позиции силы, заявляя, что вся эта антитурецкая истерия разыгрывается властями Нидерландов неслучайно.
В среду, 15 марта, в Нидерландах пройдут парламентские выборы, на которых может победить крайне правая националистическая Партия свободы. Если это произойдет, это будет означать начало серьезных европейских проблем. Лидер партии Герт Вилдерс уже не раз заявлял, что в случае победы сразу начнет процесс по выходу страны из ЕС. И, судя по всему, за несколько дней до исторического голосования власти Нидерландов решили перехватить инициативу у крайне правых, которые всегда выступали и против мигрантов, и против вхождения Турции в ЕС.
Подробности — в репортаже европейского обозревателя НТВ Вадима Глускера.
Конфликт перешел в патовую ситуацию, когда ни одна из сторон не хочет идти на уступки. И, как это уже не раз бывало, политика отныне вершится не только в коридорах власти, но и на улицах.
Все началось 10 марта, когда в Нидерланды решил приехать министр иностранных дел Турции в рамках программы международной агитации по проведению референдума об изменении турецкой конституции, чтобы убедить турок, проживающих в Европе, подержать президента Эрдогана. Подобная практика уже не раз использовалась властями Турции, но в этот раз не сработала. Самолету министра иностранных дел не дали посадку в Амстердаме. Когда ему на помощь бросилась министр по делам семьи и социальной политики Турции, решившая добраться до Нидерландов наземным транспортом, ее автомобиль был задержан при въезде в страну. Реакция Анкары последовала незамедлительно. Президент Эрдоган сравнил Нидерланды с фашистской Германией.
Ангела Меркель, канцлер ФРГ: «Эти сравнения совершенно вводят в заблуждение, они принижают страдания, особенно в случае народа Нидерландов, который страдал под властью нацистов. Это совершенно неприемлемо, и вот почему Нидерланды имеют мою полную поддержку и солидарность, особенно мой голландский коллега Марк Рютте».
Власти Турции собираются вводить экономические санкции против Нидерландов, руководство Евросоюза угрожает прервать процедуру вступления Турции в единую Европу. НАТО взывает к спокойствию и разуму, понимая, что Турция — главный форпост альянса на Ближнем Востоке.
Президент Эрдоган это прекрасно понимает и действует с позиции силы, заявляя, что вся эта антитурецкая истерия разыгрывается властями Нидерландов неслучайно.
В среду, 15 марта, в Нидерландах пройдут парламентские выборы, на которых может победить крайне правая националистическая Партия свободы. Если это произойдет, это будет означать начало серьезных европейских проблем. Лидер партии Герт Вилдерс уже не раз заявлял, что в случае победы сразу начнет процесс по выходу страны из ЕС. И, судя по всему, за несколько дней до исторического голосования власти Нидерландов решили перехватить инициативу у крайне правых, которые всегда выступали и против мигрантов, и против вхождения Турции в ЕС.
Подробности — в репортаже европейского обозревателя НТВ Вадима Глускера.
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