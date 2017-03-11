Такого, как Трамп: в Европе мечтают о лидерах, закроющих границы на замок

Поразительная новость пришла из Амстердама, где политики решили полностью отказаться от компьютеров — правда всего лишь на один день, 15 марта, когда в Нидерландах пройдут выборы в парламент. Все дело в том, что власти страны опасаются вездесущих «русских хакеров», которые, по мнению евробюрократов, не упустят такую возможность — изменить ход голландской истории.
Все это уже больше похоже на диагноз — самая настоящая политическая паранойя. И достаточно лишь беглого взгляда на «историю болезни» Европы, чтобы убедиться: компьютерные вирусы тут ни при чем.
Правда, проще все проблемы списать на козни из-за рубежа, чем признать, что нынешнее поколение европейских политиков завело своих избирателей в политический тупик, из которого теперь уже не политикам, а самим избирателям приходится искать выход.
Герта Вилдерса, возглавляющего «Партию Свободы» в Нидерландах, которой на выборах пророчат победу, все называют не иначе, как «голландским Трампом», ведь и внешне, и по политическим взглядам он один в один президент США.
И то, что Нидерланды вдруг захотели «такого, как Трамп», уже никого не должно удивлять, ведь по данным последних опросов, больше половины жителей Королевства выступают за выход страны из Евросоюза.
Но самое интересное, что не только Нидерланды пребывают в мучительном поиске новых идей и новых лиц. В Финляндии, например, улицы маленького городка Вааса накануне муниципальных выборов обклеили плакатами с фото чернокожего Йоао Бруно Путулукесо. Надпись на листовке гласит: «Истинный финн». Дело в том, что этот горячий финский парень — новое лицо партии «Истинные финны», которая всегда была сильна своими националистическими взглядами и крайне жесткой позицией по отношению к мигрантам.
Корреспонденты НТВ Николай Дубинин и Юлия Шатилова в разных уголках Старого Света искали ответ на один и тот же вопрос: так каким же оно будет, новое лицо Европы, с которой России, кстати, жить по соседству. Подробнее — в материале программы «Центральное телевидение» на НТВ,
Правда, проще все проблемы списать на козни из-за рубежа, чем признать, что нынешнее поколение европейских политиков завело своих избирателей в политический тупик, из которого теперь уже не политикам, а самим избирателям приходится искать выход.
Герта Вилдерса, возглавляющего «Партию Свободы» в Нидерландах, которой на выборах пророчат победу, все называют не иначе, как «голландским Трампом», ведь и внешне, и по политическим взглядам он один в один президент США.
И то, что Нидерланды вдруг захотели «такого, как Трамп», уже никого не должно удивлять, ведь по данным последних опросов, больше половины жителей Королевства выступают за выход страны из Евросоюза.
Но самое интересное, что не только Нидерланды пребывают в мучительном поиске новых идей и новых лиц. В Финляндии, например, улицы маленького городка Вааса накануне муниципальных выборов обклеили плакатами с фото чернокожего Йоао Бруно Путулукесо. Надпись на листовке гласит: «Истинный финн». Дело в том, что этот горячий финский парень — новое лицо партии «Истинные финны», которая всегда была сильна своими националистическими взглядами и крайне жесткой позицией по отношению к мигрантам.
Корреспонденты НТВ Николай Дубинин и Юлия Шатилова в разных уголках Старого Света искали ответ на один и тот же вопрос: так каким же оно будет, новое лицо Европы, с которой России, кстати, жить по соседству. Подробнее — в материале программы «Центральное телевидение» на НТВ,
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