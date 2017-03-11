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  • 11.03, 17:59

Нидерланды окончательно отказались принимать самолет главы МИД Турции

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Нидерланды окончательно отказались принимать самолет главы МИД Турции

Нидерланды окончательно отказались принимать самолет главы МИД Турции

Нидерланды приняли решение отказать в выдаче разрешения на посадку в королевстве самолета министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу, который планировал посетить митинг турецкого сообщества в Роттердаме.

Правительство Нидерландов распространило заявление, согласно которому главе МИД Турции Мевлюту Чавушоглу отказано в посещении страны, передает ТАСС.

Из текста заявления: «Нидерланды обсуждали этот визит с турецкими властями для поиска приемлемого решения. Однако еще до того, как диалог был завершен, турецкие власти публично пригрозили санкциями. Это делает поиск приемлемого решения невозможным, и поэтому Нидерланды приняли решение отказать в выдаче разрешения на посадку (самолета главы МИД Турции)».

Борт главы турецкого внешнеполитического ведомства Мевлюта Чавушогла должен был приземлиться сегодня в аэропорту Нидерландов около 17:00 по местному времени (19:00 мск). Министр планировал выступить в Роттердаме перед турецким сообществом с речью, посвященной конституционной реформе в Турции. Голландские власти предположили, что митинг во дворе посольства может представлять угрозу безопасности.

В правительстве Нидерландов отметили, что Мевлюту Чавушоглу предлагали перенести поездку или сократить масштаб мероприятия, но «турецкое правительство отказывалось соблюдать установленные правила». В Амстердаме выразили сожаление в связи с «развитием ситуации по такому сценарию» и подчеркнули, что «сохраняют свою приверженность диалогу с Турцией».

После дипломатического скандала глава Турции Тайип Эрдоган заявил, что намерен запретить дипломатам из Нидерландов въезд в страну. Президент назвал голландских политиков «робкими и трусливыми», а их решения — «пережитками нацизма и фашизма». А глава МИД республики ранее заявлял, что Турция готова ввести против Нидерландов экономические и политические санкции.

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