Эрдоган обвинил Нидерланды в фашизме после дипломатического скандала

Президент Турции Тайип Эрдоган резко раскритиковал решение властей Нидерландов не принимать самолет главы МИД Мевлюта Чавушоглу, который хотел принять участие в митинге и пригласить проживающих за рубежом соотечественников участвовать в референдуме по Конституции.
Выступая на митинге в Стамбуле, Тайип Эрдоган заявил, что намерен запретить дипломатам из Нидерландов въезд в страну. Таким образом президент Турции отреагировал на действия голландских властей в отношении главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу.
Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции: «После конституционного референдума 16 апреля Турция примет ответные меры. Анкара умеет быть терпеливой. Посмотрим, как после этого ваши (Нидерландов) самолеты будут приземляться в Турции. Конечно, я имею ввиду дипломатическую сферу, а не поездки рядовых граждан. Это отдельный вопрос, требующий рассмотрения».
По словам Эрдогана, власти Нидерландов не осведомлены ни о политике, ни о дипломатии. «Они столь же робки, сколь трусливы. Все эти решения — остатки нацизма и фашизма», — подчеркнул глава турецкого государства.
Мевлют Чавушоглу должен был сегодня выступать на митинге в Роттердаме, чтобы убедить голландцев с двойным гражданством поддержать на референдуме поправки в турецкую Конституцию. Власти страны запретили турецкому министру участвовать в агитационной кампании, как отмечалось, — из соображений безопасности. Позже мэр Роттердама Ахмед Абуталеб заявил, что митинг совсем не состоится. В ответ Чавушоглу пригрозил введением экономических и политических санкций против европейской страны.
Напомним, что недавно Реджеп Тайип Эрдоган резко раскритиковал политику Берлина в отношении Турции, также сравнив поведение немецких властей с действиями нацистов. «Эй, Германия, вы и близко не стоите к демократии. Ваши действия не отличаются от действий нацистов в прошлом. Но вы будете уважать (Турцию), иначе результат будет против вас», — сказал лидер страны.
Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции: «После конституционного референдума 16 апреля Турция примет ответные меры. Анкара умеет быть терпеливой. Посмотрим, как после этого ваши (Нидерландов) самолеты будут приземляться в Турции. Конечно, я имею ввиду дипломатическую сферу, а не поездки рядовых граждан. Это отдельный вопрос, требующий рассмотрения».
По словам Эрдогана, власти Нидерландов не осведомлены ни о политике, ни о дипломатии. «Они столь же робки, сколь трусливы. Все эти решения — остатки нацизма и фашизма», — подчеркнул глава турецкого государства.
Мевлют Чавушоглу должен был сегодня выступать на митинге в Роттердаме, чтобы убедить голландцев с двойным гражданством поддержать на референдуме поправки в турецкую Конституцию. Власти страны запретили турецкому министру участвовать в агитационной кампании, как отмечалось, — из соображений безопасности. Позже мэр Роттердама Ахмед Абуталеб заявил, что митинг совсем не состоится. В ответ Чавушоглу пригрозил введением экономических и политических санкций против европейской страны.
Напомним, что недавно Реджеп Тайип Эрдоган резко раскритиковал политику Берлина в отношении Турции, также сравнив поведение немецких властей с действиями нацистов. «Эй, Германия, вы и близко не стоите к демократии. Ваши действия не отличаются от действий нацистов в прошлом. Но вы будете уважать (Турцию), иначе результат будет против вас», — сказал лидер страны.
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