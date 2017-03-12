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  • 12.03, 03:05
Полиция оттеснила от консульства митингующих турков в Роттердаме. Нидерланды, Турция, Эрдоган, дипломатия, митинги и протесты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Полиция оттеснила от консульства митингующих турков в Роттердаме

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  • Фото Reuters © 2017, Yves Herman
Полиция оттеснила от консульства митингующих турков в Роттердаме

Полиция оттеснила от консульства митингующих турков в Роттердаме

Полиция оттеснила от консульства митингующих турков в Роттердаме
  • Фото Reuters © 2017, Yves Herman

    • Турецкие власти обвинили Нидерланды в нарушении международных законов и прав человека.

    Как передает агентство Anadolu, голландская полиция применила силу для разгона демонстрантов, собравшихся у здания турецкого консульства в Роттердаме.

    Турецкие СМИ утверждают, что против собравшихся у здания консульства представителей турецкой диаспоры в Нидерландах были применены дубинки. Конная полиция оттеснила демонстрантов от здания. При этом сообщается, что акция протеста не прекращена. Сотни митингующих скандируют лозунги, осуждающие действия правительства Нидерландов.




    Беспорядки в Роттердаме начались после того, как полиция Нидерландов перекрыла дорогу автомобилю турецкого министра Фатмы Бетюль Сайян Кайя у резиденции генконсульства Турции в Роттердаме, где та намеревалась выступить перед представителями турецкой диаспоры. Министр написала на своей странице в Twitter, что ее задержали всего в нескольких десятках метров от здания консульства, и что это является нарушением всех международных дипломатических норм.

    Фатма Бетюль Сайян Кайя, министр по делам семьи и социальной политики Турции: «Нидерланды нарушают все международные законы, конвенции и права человека, не разрешая мне войти в турецкое консульство».




    Голландские СМИ утверждают, что полиция предложила министру вернуться в Германию, откуда она прибыла на автомобиле, кратчайшим путем в сопровождении полицейского кортежа. Политик спросила, может ли она «поговорить пять минут со своим народом», но получила отказ и была вынуждена вернуться в свой автомобиль.

    Напомним, члены кабина Турции проводят в европейских странах агитационную политическую кампанию, чтобы убедить представителей турецкой диаспоры поддержать на референдуме изменения в конституции страны. Голландские власти запретили мероприятия с участием турецких политиков, опасаясь беспорядков, и не разрешили посадку самолета главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу.

    После этого турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган выступил с резкими заявлениями, назвав голландские власти «последователями нацизма и фашизма». А премьер Нидерландов счел высказывание турецкого лидера «безумным комментарием».

    В Турции полиция заблокировала входы и выходы в здания диппредставительств Нидерландов в Анкаре и Стамбуле, «опасаясь возможных протестных выступлений». МИД Турции также заявил, что страна не хочет возвращения посла Нидерландов в Анкару из отпуска.
    Полиция оттеснила от консульства митингующих турков в Роттердаме. Нидерланды, Турция, Эрдоган, дипломатия, митинги и протесты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Фото: @DailySabah/ twitter.com

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