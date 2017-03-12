Полиция оттеснила от консульства митингующих турков в Роттердаме

Турецкие власти обвинили Нидерланды в нарушении международных законов и прав человека.
Как передает агентство Anadolu, голландская полиция применила силу для разгона демонстрантов, собравшихся у здания турецкого консульства в Роттердаме.
Турецкие СМИ утверждают, что против собравшихся у здания консульства представителей турецкой диаспоры в Нидерландах были применены дубинки. Конная полиция оттеснила демонстрантов от здания. При этом сообщается, что акция протеста не прекращена. Сотни митингующих скандируют лозунги, осуждающие действия правительства Нидерландов.
Беспорядки в Роттердаме начались после того, как полиция Нидерландов перекрыла дорогу автомобилю турецкого министра Фатмы Бетюль Сайян Кайя у резиденции генконсульства Турции в Роттердаме, где та намеревалась выступить перед представителями турецкой диаспоры. Министр написала на своей странице в Twitter, что ее задержали всего в нескольких десятках метров от здания консульства, и что это является нарушением всех международных дипломатических норм.
Фатма Бетюль Сайян Кайя, министр по делам семьи и социальной политики Турции: «Нидерланды нарушают все международные законы, конвенции и права человека, не разрешая мне войти в турецкое консульство».
Голландские СМИ утверждают, что полиция предложила министру вернуться в Германию, откуда она прибыла на автомобиле, кратчайшим путем в сопровождении полицейского кортежа. Политик спросила, может ли она «поговорить пять минут со своим народом», но получила отказ и была вынуждена вернуться в свой автомобиль.
Напомним, члены кабина Турции проводят в европейских странах агитационную политическую кампанию, чтобы убедить представителей турецкой диаспоры поддержать на референдуме изменения в конституции страны. Голландские власти запретили мероприятия с участием турецких политиков, опасаясь беспорядков, и не разрешили посадку самолета главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу.
назвав голландские власти «последователями нацизма и фашизма». А премьер Нидерландов счел высказывание турецкого лидера «безумным комментарием».
В Турции полиция заблокировала входы и выходы в здания диппредставительств Нидерландов в Анкаре и Стамбуле, «опасаясь возможных протестных выступлений». МИД Турции также заявил, что страна не хочет возвращения посла Нидерландов в Анкару из отпуска.
Фото: @DailySabah/ twitter.com
Турецкие СМИ утверждают, что против собравшихся у здания консульства представителей турецкой диаспоры в Нидерландах были применены дубинки. Конная полиция оттеснила демонстрантов от здания. При этом сообщается, что акция протеста не прекращена. Сотни митингующих скандируют лозунги, осуждающие действия правительства Нидерландов.
#BREAKING Dutch police use force to disperse crowd after authorities held Turkish family minister pic.twitter.com/4KMuPaa64c— ANADOLU AGENCY (ENG) (@anadoluagency) 11 марта 2017 г.
Беспорядки в Роттердаме начались после того, как полиция Нидерландов перекрыла дорогу автомобилю турецкого министра Фатмы Бетюль Сайян Кайя у резиденции генконсульства Турции в Роттердаме, где та намеревалась выступить перед представителями турецкой диаспоры. Министр написала на своей странице в Twitter, что ее задержали всего в нескольких десятках метров от здания консульства, и что это является нарушением всех международных дипломатических норм.
Фатма Бетюль Сайян Кайя, министр по делам семьи и социальной политики Турции: «Нидерланды нарушают все международные законы, конвенции и права человека, не разрешая мне войти в турецкое консульство».
Netherlands is violating all international laws, conventions and human rights by not letting me enter Turkish Consulate in Rotterdam— Dr.Betül Sayan Kaya (@drbetulsayan) 11 марта 2017 г.
Голландские СМИ утверждают, что полиция предложила министру вернуться в Германию, откуда она прибыла на автомобиле, кратчайшим путем в сопровождении полицейского кортежа. Политик спросила, может ли она «поговорить пять минут со своим народом», но получила отказ и была вынуждена вернуться в свой автомобиль.
Напомним, члены кабина Турции проводят в европейских странах агитационную политическую кампанию, чтобы убедить представителей турецкой диаспоры поддержать на референдуме изменения в конституции страны. Голландские власти запретили мероприятия с участием турецких политиков, опасаясь беспорядков, и не разрешили посадку самолета главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу.
назвав голландские власти «последователями нацизма и фашизма». А премьер Нидерландов счел высказывание турецкого лидера «безумным комментарием».
В Турции полиция заблокировала входы и выходы в здания диппредставительств Нидерландов в Анкаре и Стамбуле, «опасаясь возможных протестных выступлений». МИД Турции также заявил, что страна не хочет возвращения посла Нидерландов в Анкару из отпуска.
Фото: @DailySabah/ twitter.com
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