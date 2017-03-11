Премьер Нидерландов назвал безумными слова Эрдогана о нацизме голландских властей

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте отреагировал на слова президента Турции Эрдогана, назвавшего решения голландских политиков «пережитками нацизма и фашизма».
Премьер-министр Нидерландов заявил, что высказывание турецкого лидера — «это, конечно, безумный комментарий». При этом Рютте пояснил, что в целом понимает злость Эрдогана, но подобные высказывания все равно считает выходящими за рамки, передает Reuters.
Марк Рютте: «Я понимаю, они разозлились, но это, безусловно, выходит за рамки».
Ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган резко раскритиковал решение властей Нидерландов не принимать самолет главы МИД Мевлюта Чавушоглу, который хотел принять участие в митинге турецкого сообщества в Роттердаме. При этом Эрдоган пригрозил в ответ запретить дипломатам из Нидерландов въезжать в Турцию, и добавил, что голландские власти не осведомлены ни о политике, ни о дипломатии. «Они столь же робки, сколь трусливы. Все эти решения — остатки нацизма и фашизма», — подчеркнул глава турецкого государства.
Позже стало известно, что Нидерланды окончательно отказались принимать самолет главы МИД Турции. После этого временный поверенный в делах Нидерландов в Анкаре был вызван в Министерство иностранных дел Турции.
Марк Рютте: «Я понимаю, они разозлились, но это, безусловно, выходит за рамки».
Ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган резко раскритиковал решение властей Нидерландов не принимать самолет главы МИД Мевлюта Чавушоглу, который хотел принять участие в митинге турецкого сообщества в Роттердаме. При этом Эрдоган пригрозил в ответ запретить дипломатам из Нидерландов въезжать в Турцию, и добавил, что голландские власти не осведомлены ни о политике, ни о дипломатии. «Они столь же робки, сколь трусливы. Все эти решения — остатки нацизма и фашизма», — подчеркнул глава турецкого государства.
Позже стало известно, что Нидерланды окончательно отказались принимать самолет главы МИД Турции. После этого временный поверенный в делах Нидерландов в Анкаре был вызван в Министерство иностранных дел Турции.
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