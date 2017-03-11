Полиция остановила автомобиль турецкого министра на въезде в страну

Голландские власти не дали провести агитационный митинг в Роттердаме турецкому министру по делам семьи и соцполитики. А Турция в ответ заблокировала входы и выходы в здания диппредставительств Нидерландов в Анкаре.
Как сообщают турецкие СМИ, автомобиль, в котором находилась министр по делам семьи и социальной политики Турции Фатма Бетюль Сайян Кайя был остановлен при въезде в страну из Германии.
Турецкому министру не удалось провести агитационный митинг. По сведениям СМИ, полиция Нидерландов заблокировала Кайя вход в консульство в Роттердаме, ссылаясь на специальный приказ мэра, пишет РИА Новости.
Министр направлялась в Роттердам, несмотря на то, что запланированные в Нидерландах мероприятия с ее участием были отменены. Политик приняла решение отправиться в Роттердам наземным транспортом после того, как власти Нидерландов в субботу запретили посадку самолета главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу.
назвал голландские власти «последователями нацизма и фашизма» и заявил, что Анкара в ответ может запретить въезд голландским дипломатам. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте назвал высказывание турецкого лидера «безумным комментарием».
Турецкому министру не удалось провести агитационный митинг. По сведениям СМИ, полиция Нидерландов заблокировала Кайя вход в консульство в Роттердаме, ссылаясь на специальный приказ мэра, пишет РИА Новости.
Министр направлялась в Роттердам, несмотря на то, что запланированные в Нидерландах мероприятия с ее участием были отменены. Политик приняла решение отправиться в Роттердам наземным транспортом после того, как власти Нидерландов в субботу запретили посадку самолета главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу.
назвал голландские власти «последователями нацизма и фашизма» и заявил, что Анкара в ответ может запретить въезд голландским дипломатам. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте назвал высказывание турецкого лидера «безумным комментарием».
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