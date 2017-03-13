Радикалы пригрозили замуровать отделения «Сбербанка» по всей Украине

Члены украинской партии «Национальный корпус», созданной на базе нацбатальона «Азов», заявили, что останутся у офиса украинского филиала «Сбербанка России» в центре Киева на неопределенное время.
Радикалы пообещали расширить географию акции и блокировать работу «Сбербанка» по всей стране до тех пор, пока организация сама не закроет свои офисы. Ультраправые также призывают отобрать лицензии у всех российских банков.
заложили вход в здание украинского филиала «Сбербанка России» в центре Киева бетонными блоками. Руководство отделения вынуждено было обратиться в правоохранительные органы. До этого радикалы по всей Украине залили банкоматы филиалов российских банков монтажной пеной. На прошлой неделе запретить деятельность российского «Сбербанка» на Украине призывал глава МВД страны Арсен Аваков.
заложили вход в здание украинского филиала «Сбербанка России» в центре Киева бетонными блоками. Руководство отделения вынуждено было обратиться в правоохранительные органы. До этого радикалы по всей Украине залили банкоматы филиалов российских банков монтажной пеной. На прошлой неделе запретить деятельность российского «Сбербанка» на Украине призывал глава МВД страны Арсен Аваков.
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