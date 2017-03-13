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  • 13.03, 20:03
Радикалы пригрозили замуровать отделения «Сбербанка» по всей Украине. Киев, Сбербанк, Украина, банки. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Радикалы пригрозили замуровать отделения «Сбербанка» по всей Украине

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Радикалы пригрозили замуровать отделения «Сбербанка» по всей Украине

Радикалы пригрозили замуровать отделения «Сбербанка» по всей Украине

    Члены украинской партии «Национальный корпус», созданной на базе нацбатальона «Азов», заявили, что останутся у офиса украинского филиала «Сбербанка России» в центре Киева на неопределенное время.

    Радикалы пообещали расширить географию акции и блокировать работу «Сбербанка» по всей стране до тех пор, пока организация сама не закроет свои офисы. Ультраправые также призывают отобрать лицензии у всех российских банков.

    Как сообщалось, радикалы сегодня заложили вход в здание украинского филиала «Сбербанка России» в центре Киева бетонными блоками. Руководство отделения вынуждено было обратиться в правоохранительные органы. До этого радикалы по всей Украине залили банкоматы филиалов российских банков монтажной пеной. На прошлой неделе запретить деятельность российского «Сбербанка» на Украине призывал глава МВД страны Арсен Аваков.

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