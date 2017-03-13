Украинские радикалы замуровывают вход в «Сбербанк» в Киеве: видео

Члены украинской партии «Национальный корпус», образованной на базе нацбатальона «Азов», закладывают бетонными блоками вход в офис украинского филиала «Сбербанка России».
В здании находятся люди и горит свет. При этом работа отделения в целях безопасности была приостановлена до начала акции.
Александр Алфёров, представитель «Национального корпуса»: «Если государство не может закрыть российский банк, то это сделает общественность. Количество российских банков, которые финансируют войну в Донбассе, только растет».
Всего в акции принимают участие около сотни человек. Они нанесли на фасад здания надпись «rusbank». К акции присоединились члены запрещенной в России экстремисткой организации «Правый сектор».
Ранее украинские радикалы из батальона «Азов» заявили, что присоединились к акции, направленной против работы российских банков на Украине. В сообщении отмечалось, что ночью по всей Украине банкоматы в филиалах российских банков были залиты монтажной пеной.
На прошлой неделе глава МВД Арсен Аваков призвал запретить деятельность российского «Сбербанка» в стране в связи с тем, что кредитная организация обслуживает на территории РФ граждан с паспортами провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. В Национальном банке Украины заявили, что не исключают обращения в Совет национальной безопасности с просьбой ввести санкции в отношении филиала российского «Сбербанка».
Александр Алфёров, представитель «Национального корпуса»: «Если государство не может закрыть российский банк, то это сделает общественность. Количество российских банков, которые финансируют войну в Донбассе, только растет».
Всего в акции принимают участие около сотни человек. Они нанесли на фасад здания надпись «rusbank». К акции присоединились члены запрещенной в России экстремисткой организации «Правый сектор».
Ранее украинские радикалы из батальона «Азов» заявили, что присоединились к акции, направленной против работы российских банков на Украине. В сообщении отмечалось, что ночью по всей Украине банкоматы в филиалах российских банков были залиты монтажной пеной.
На прошлой неделе глава МВД Арсен Аваков призвал запретить деятельность российского «Сбербанка» в стране в связи с тем, что кредитная организация обслуживает на территории РФ граждан с паспортами провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. В Национальном банке Украины заявили, что не исключают обращения в Совет национальной безопасности с просьбой ввести санкции в отношении филиала российского «Сбербанка».
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