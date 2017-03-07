Аваков потребовал закрыть отделения «Сбербанка» на Украине

Отделения «дочек» российского «Сбербанка» на Украине должны быть закрыты, потребовал глава украинского МВД Арсен Аваков на своей странице в Facebook.
Арсен Аваков: «Сколько нужно времени НБУ, чтобы ввести санкции в отношении „Сбербанка России“, работающего в Украине??? Считаю необходимой незамедлительную реакцию НБУ!».
Министр высказал мнение, что работу на Украине не может продолжать банк, «поддерживающий осужденное мировым сообществом признание документов марионеточных режимов».
Ранее сегодня стало известно, что «Сбербанк» приступил к обслуживанию в своих отделениях клиентов, предоставляющих паспорта граждан самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
В феврале президент России Владимир Путин подписал указ о признании в России документов, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, до политического урегулирования ситуации в этих районах.
Министр высказал мнение, что работу на Украине не может продолжать банк, «поддерживающий осужденное мировым сообществом признание документов марионеточных режимов».
НАФИГ С ПЛЯЖА!Опубликовано Арсеном Аваковым 7 марта 2017 г.
Российский «Сбербанк» заявляет, что приступил к обслуживанию в своих отделениях клиентов, предоставляющи…
Ранее сегодня стало известно, что «Сбербанк» приступил к обслуживанию в своих отделениях клиентов, предоставляющих паспорта граждан самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
В феврале президент России Владимир Путин подписал указ о признании в России документов, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, до политического урегулирования ситуации в этих районах.
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