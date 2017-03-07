Нацбанк Украины попросит ввести санкции против «Сбербанка»

Национальный банк Украины (НБУ) обратится в Совет национальной безопасности страны с просьбой ввести санкции в отношении филиала российского «Сбербанка», если подтвердится готовность этой кредитной организации принимать паспорта провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
Из сообщения пресс-службы НБУ: «В случае подтверждения этой информации, НБУ будет инициировать перед СНБО вопрос о применении санкций к дочернему банку „Сбербанка России“ в Украине — ОАО „Сбербанк“».
Ранее глава украинского МВД Арсен Аваков потребовал от НБУ запретить работу отделений «Сбербанка» на Украине. По его мнению, на территории страны не должен функционировать банк, «поддерживающий осужденное мировым сообществом признание документов марионеточных режимов».
До этого сообщалось, что «Сбербанк» приступил к обслуживанию в своих отделениях клиентов, предоставляющих паспорта ДНР и ЛНР.
Ранее глава украинского МВД Арсен Аваков потребовал от НБУ запретить работу отделений «Сбербанка» на Украине. По его мнению, на территории страны не должен функционировать банк, «поддерживающий осужденное мировым сообществом признание документов марионеточных режимов».
До этого сообщалось, что «Сбербанк» приступил к обслуживанию в своих отделениях клиентов, предоставляющих паспорта ДНР и ЛНР.
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