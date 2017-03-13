На Украине радикалы залили монтажной пеной банкоматы российских банков

Украинские радикалы из батальона «Азов» присоединились к акции, направленной против работы российских банков на Украине. Об этом говорится в сообщении батальона.
Радикалы более месяца проводят акции возле отделений филиалов российских банков, блокируя их работу и требуя покинуть украинский рынок.
Из сообщения «Азова»: «Добровольческий батальон „Азов“ заявил, что поддерживает флешмоб, участники которого блокируют работу банкоматов российских банков… Для того чтобы заблокировать работу банкоматов, ночью неизвестные по всей Украине залили их монтажной пеной либо заклеили экран наклейками».
На прошлой неделе глава украинского МВД Арсен Аваков потребовал от Национального банка Украины (НБУ) запретить работу отделений «Сбербанка» на Украине. По его мнению, на территории страны не должен функционировать банк, «поддерживающий осужденное мировым сообществом признание документов марионеточных режимов».
После этого в НБУ заявили, что обратятся в Совет национальной безопасности страны с просьбой ввести санкции в отношении филиала российского «Сбербанка», если подтвердится готовность этой кредитной организации принимать паспорта провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
Из сообщения «Азова»: «Добровольческий батальон „Азов“ заявил, что поддерживает флешмоб, участники которого блокируют работу банкоматов российских банков… Для того чтобы заблокировать работу банкоматов, ночью неизвестные по всей Украине залили их монтажной пеной либо заклеили экран наклейками».
На прошлой неделе глава украинского МВД Арсен Аваков потребовал от Национального банка Украины (НБУ) запретить работу отделений «Сбербанка» на Украине. По его мнению, на территории страны не должен функционировать банк, «поддерживающий осужденное мировым сообществом признание документов марионеточных режимов».
После этого в НБУ заявили, что обратятся в Совет национальной безопасности страны с просьбой ввести санкции в отношении филиала российского «Сбербанка», если подтвердится готовность этой кредитной организации принимать паспорта провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
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