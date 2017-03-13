Руководители замурованного офиса «Сбербанка» в Киеве обратились в полицию

Руководство офиса украинского филиала «Сбербанка» в Киеве обратилось в правоохранительные органы в связи с действиями радикалов, заложивших вход в здание бетонными блоками. Об этом сообщила в понедельник
пресс-служба банка.
Из сообщения пресс-службы: «Работа отделения, расположенного на улице Владимирской, в целях безопасности временно приостановлена. По факту инцидента банком подано заявление в правоохранительные органы».
Агентство УНИАН со ссылкой на пресс-службу киевской полиции отмечает, что правоохранители зафиксировали факт правонарушения.
заложили бетонными блоками вход в офис украинского филиала «Сбербанка России» в Киеве. До этого радикалы по всей Украине залили банкоматы филиалов российских банков монтажной пеной. На прошлой неделе запретить деятельность российского «Сбербанка» на Украине призывал глава МВД страны Арсен Аваков.
Агентство УНИАН со ссылкой на пресс-службу киевской полиции отмечает, что правоохранители зафиксировали факт правонарушения.
заложили бетонными блоками вход в офис украинского филиала «Сбербанка России» в Киеве. До этого радикалы по всей Украине залили банкоматы филиалов российских банков монтажной пеной. На прошлой неделе запретить деятельность российского «Сбербанка» на Украине призывал глава МВД страны Арсен Аваков.
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