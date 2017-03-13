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  • 13.03, 18:32

Руководители замурованного офиса «Сбербанка» в Киеве обратились в полицию

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Руководители замурованного офиса «Сбербанка» в Киеве обратились в полицию

Руководители замурованного офиса «Сбербанка» в Киеве обратились в полицию

Руководители замурованного офиса «Сбербанка» в Киеве обратились в полицию
  • Фото: vk.com

    • Руководство офиса украинского филиала «Сбербанка» в Киеве обратилось в правоохранительные органы в связи с действиями радикалов, заложивших вход в здание бетонными блоками. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба банка.

    Из сообщения пресс-службы: «Работа отделения, расположенного на улице Владимирской, в целях безопасности временно приостановлена. По факту инцидента банком подано заявление в правоохранительные органы».

    Агентство УНИАН со ссылкой на пресс-службу киевской полиции отмечает, что правоохранители зафиксировали факт правонарушения.

    Ранее сообщалось, что члены украинской партии «Национальный корпус», образованной на базе нацбатальона «Азов», заложили бетонными блоками вход в офис украинского филиала «Сбербанка России» в Киеве. До этого радикалы по всей Украине залили банкоматы филиалов российских банков монтажной пеной. На прошлой неделе запретить деятельность российского «Сбербанка» на Украине призывал глава МВД страны Арсен Аваков.

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