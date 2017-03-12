#ТЫСУПЕР!
Столыпин… Невыученные уроки
Прямой эфир доступен только по ТВ до 05:16
Столыпин… Невыученные уроки 12+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 12.03, 04:37

Турецкого министра депортируют из Нидерландов в Германию

комментировать
Турецкого министра депортируют из Нидерландов в Германию

Турецкого министра депортируют из Нидерландов в Германию

Турецкого министра депортируют из Нидерландов в Германию
  • Фото: @trthaber/ twitter.com

    • Власти Нидерландов объявили «нежелательным иностранцем» министра по делам семьи и социальной политики Турции Фатму Бетюль Сайян Кайя, прибывшую в страну для агитации голландских турков за конституционную реформу.

    Как сообщают европейские СМИ, власти Нидерландов объявили «нежелательным иностранцем» представительницу кабмина Турции. Автомобиль, в котором находится министр по делам семьи и социальной политики Турции Фатма Бетюль Сайян Кайя будет отправлен в Германию в сопровождении голландской полиции.

    Ранее полиция Роттердама перекрыла проезд, не позволив турецкому политику попасть в здание турецкого консульства. Ей также не дали возможности обратиться к турецкой диаспоре, собравшейся у дипмиссии. Министр провела несколько часов в автомобиле, на котором прибыла из ФРГ, публикуя сообщения в Twitter о том, что власти Нидерландов нарушают права человека, свободу слова. И что она «как женщина и как министр никогда не приемлет подобное фашистское отношение и нарушение демократических свобод».




    Напомним, обвинения в адрес властей Нидерландов в приверженности ценностям фашизма еще в субботу выдвинул президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. А премьер Нидерландов назвал высказывание турецкого лидера «безумным комментарием».

    Члены правительства Турции проводят некоторых европейских странах политическую кампанию, агитируя представителей турецкой диаспоры поддержать позицию Анкары на референдуме по вопросам внесения изменений в конституцию. В Нидерландах власти запретили политические мероприятия с участием турецких политиков, опасаясь массовых беспорядков. В связи с этим в субботу днем самолету главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу не удалось получить разрешение на посадку. А полиция Нидерландов в Роттердаме перекрыла дорогу автомобилю турецкого министра Фатмы Бетюль Сайян Кайя. К зданию турецкого консульства прибыли не менее двух тысяч протестующих турков. Конная полиция оттеснила манифестантов от здания диппредставительства Турции.

    В это же время в Турции полиция заблокировала входы и выходы в здания диппредставительств Нидерландов в Анкаре и Стамбуле, ссылаясь на вероятность «возможных протестных выступлений». А в МИД Турции заявили, что не желают возвращения посла Нидерландов в Анкару. В настоящее время дипломат находится в отпуске.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru