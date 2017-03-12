Турецкого министра депортируют из Нидерландов в Германию

Власти Нидерландов объявили «нежелательным иностранцем» министра по делам семьи и социальной политики Турции Фатму Бетюль Сайян Кайя, прибывшую в страну для агитации голландских турков за конституционную реформу.
Как сообщают европейские СМИ, власти Нидерландов объявили «нежелательным иностранцем» представительницу кабмина Турции. Автомобиль, в котором находится министр по делам семьи и социальной политики Турции Фатма Бетюль Сайян Кайя будет отправлен в Германию в сопровождении голландской полиции.
Ранее полиция Роттердама перекрыла проезд, не позволив турецкому политику попасть в здание турецкого консульства. Ей также не дали возможности обратиться к турецкой диаспоре, собравшейся у дипмиссии. Министр провела несколько часов в автомобиле, на котором прибыла из ФРГ, публикуя сообщения в Twitter о том, что власти Нидерландов нарушают права человека, свободу слова. И что она «как женщина и как министр никогда не приемлет подобное фашистское отношение и нарушение демократических свобод».
в приверженности ценностям фашизма еще в субботу выдвинул президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. А премьер Нидерландов назвал высказывание турецкого лидера «безумным комментарием».
самолету главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу не удалось получить разрешение на посадку. А полиция Нидерландов в Роттердаме перекрыла дорогу автомобилю турецкого министра Фатмы Бетюль Сайян Кайя. К зданию турецкого консульства прибыли не менее двух тысяч протестующих турков. Конная полиция оттеснила манифестантов от здания диппредставительства Турции.
В это же время в Турции полиция заблокировала входы и выходы в здания диппредставительств Нидерландов в Анкаре и Стамбуле, ссылаясь на вероятность «возможных протестных выступлений». А в МИД Турции заявили, что не желают возвращения посла Нидерландов в Анкару. В настоящее время дипломат находится в отпуске.
Ранее полиция Роттердама перекрыла проезд, не позволив турецкому политику попасть в здание турецкого консульства. Ей также не дали возможности обратиться к турецкой диаспоре, собравшейся у дипмиссии. Министр провела несколько часов в автомобиле, на котором прибыла из ФРГ, публикуя сообщения в Twitter о том, что власти Нидерландов нарушают права человека, свободу слова. И что она «как женщина и как министр никогда не приемлет подобное фашистское отношение и нарушение демократических свобод».
Bu faşist uygulama karşısında Demokrasi adına dünyanın tavır alması gerekiyor! Bir kadın bakana yapılan bu muamele asla kabul edilemez.— Dr.Betül Sayan Kaya (@drbetulsayan) 12 марта 2017 г.
в приверженности ценностям фашизма еще в субботу выдвинул президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. А премьер Нидерландов назвал высказывание турецкого лидера «безумным комментарием».
самолету главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу не удалось получить разрешение на посадку. А полиция Нидерландов в Роттердаме перекрыла дорогу автомобилю турецкого министра Фатмы Бетюль Сайян Кайя. К зданию турецкого консульства прибыли не менее двух тысяч протестующих турков. Конная полиция оттеснила манифестантов от здания диппредставительства Турции.
В это же время в Турции полиция заблокировала входы и выходы в здания диппредставительств Нидерландов в Анкаре и Стамбуле, ссылаясь на вероятность «возможных протестных выступлений». А в МИД Турции заявили, что не желают возвращения посла Нидерландов в Анкару. В настоящее время дипломат находится в отпуске.
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