Турки перекрыли входы в посольства Нидерландов и посоветовали послу не возвращаться

Турецкая полиция заблокировала входы и выходы в здания диппредставительств Нидерландов в Анкаре и Стамбуле, ссылаясь на «соображения безопасности».
Как пишет ТАСС со ссылкой на МИД Турции, полиция перекрыла доступ в здания голландских дипломатических ведомств, «опасаясь возможных протестных выступлений».
Сообщение представителя МИД Турции: «По соображениям безопасности входы и выходы в голландское посольство в Анкаре и генконсульство в Стамбуле перекрыты. Те же меры приняты и в отношении резиденций временного поверенного Нидерландов и генерального консула».
Ранее в субботу МИД Турции также передал временному поверенному Нидерландов в Анкаре, что страна не хочет возвращения посла королевства из отпуска в Анкару для исполнения своих обязанностей.
Напряженность в дипломатических отношениях между Турцией и Нидерландами возникла после того, как голландские власти не выдали разрешение на посадку самолета главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу.
Сообщение МИД Турции: «В качестве протеста в отношении этого решения правительства в министерство был вызван временный поверенный Нидерландов. Ему было передано, что мы не хотим возвращения в течение некоторого времени посла королевства в Анкаре, который находится в отпуске за пределами республики. Принятое Гаагой решение против сообщества голландских турок приведет к серьезным последствиям в отношениях Турции и Нидерландов в сферах дипломатии, политики, экономики и других».
Позже стало известно, что автомобиль турецкого министра по делам семьи и социальной политики Фатмы Бетюль Сайян Кайя был остановлен при въезде в Нидерланды из Германии. Турецкому министру не удалось провести агитационный митинг в Роттердаме. Полиция Нидерландов заблокировала Кайя вход в консульство в этом городе, ссылаясь на специальный приказ мэра.
Сейчас у здания консульства в Роттердаме собрались несколько сотен голландских турков с флагами и транспарантами, ожидающих выступления Фатмы Бетюль Сайян Кайя. Местные СМИ сообщают, что в митинге принимают участие порядка 700 человек, и люди продолжают прибывать.
Напомним, турецкие министры проводят в европейских странах агитационную политическую кампанию, чтобы убедить представителей турецкой диаспоры поддержать изменения в конституции страны на референдуме. Голландские власти запретили мероприятия с участием турецких политиков, опасаясь беспорядков, и не дали разрешение на посадку самолета главы МИД Турции.
«последователями нацизма и фашизма» и заявил, что Анкара примет ответные меры и запретит въезд голландским дипломатам. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте назвал высказывание турецкого лидера «безумным комментарием».
Сообщение представителя МИД Турции: «По соображениям безопасности входы и выходы в голландское посольство в Анкаре и генконсульство в Стамбуле перекрыты. Те же меры приняты и в отношении резиденций временного поверенного Нидерландов и генерального консула».
Ранее в субботу МИД Турции также передал временному поверенному Нидерландов в Анкаре, что страна не хочет возвращения посла королевства из отпуска в Анкару для исполнения своих обязанностей.
Напряженность в дипломатических отношениях между Турцией и Нидерландами возникла после того, как голландские власти не выдали разрешение на посадку самолета главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу.
Сообщение МИД Турции: «В качестве протеста в отношении этого решения правительства в министерство был вызван временный поверенный Нидерландов. Ему было передано, что мы не хотим возвращения в течение некоторого времени посла королевства в Анкаре, который находится в отпуске за пределами республики. Принятое Гаагой решение против сообщества голландских турок приведет к серьезным последствиям в отношениях Турции и Нидерландов в сферах дипломатии, политики, экономики и других».
Позже стало известно, что автомобиль турецкого министра по делам семьи и социальной политики Фатмы Бетюль Сайян Кайя был остановлен при въезде в Нидерланды из Германии. Турецкому министру не удалось провести агитационный митинг в Роттердаме. Полиция Нидерландов заблокировала Кайя вход в консульство в этом городе, ссылаясь на специальный приказ мэра.
Сейчас у здания консульства в Роттердаме собрались несколько сотен голландских турков с флагами и транспарантами, ожидающих выступления Фатмы Бетюль Сайян Кайя. Местные СМИ сообщают, что в митинге принимают участие порядка 700 человек, и люди продолжают прибывать.
Напомним, турецкие министры проводят в европейских странах агитационную политическую кампанию, чтобы убедить представителей турецкой диаспоры поддержать изменения в конституции страны на референдуме. Голландские власти запретили мероприятия с участием турецких политиков, опасаясь беспорядков, и не дали разрешение на посадку самолета главы МИД Турции.
«последователями нацизма и фашизма» и заявил, что Анкара примет ответные меры и запретит въезд голландским дипломатам. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте назвал высказывание турецкого лидера «безумным комментарием».
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