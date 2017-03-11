Неизвестные в Гамбурге распылили слезоточивый газ в вагоне городской электрички

В Гамбурге в результате газовой атаки пострадали несколько человек, в том числе 2 детей. Неизвестные распылили слезоточивый газ в городской электричке.
По информации газеты Bild, в вагоне находились около 50 пассажиров. Люди пожаловались на раздражение глаз и дыхательных путей. Состав остановили на ближайшей станции. Злоумышленники скрылись с места преступления. Сейчас полиция разыскивает двух подозреваемых.
На этой неделе Германию захлестнула целая серия нападений. Накануне в одном из залов аэропорта Гамбурга спасатели обнаружили перцовый баллончик. Были опасения, что газ распространился по системе кондиционирования. По разным данным, отравления получили от 50 до 68 человек, десяткам пострадавших потребовалась медицинская помощь. Людей из воздушной гавани эвакуировали, авиасообщение больше часа не осуществлялось.
В ночь на пятницу на центральном вокзале Дюссельдорфа мужчина с топором набросился на людей. Десять человек пострадали. Преступника задержали. Им оказался 36-летний выходец из бывшей Югославии. По данным полиции, у нападавшего проблемы с психикой. А спустя несколько часов в этом же городе мужчина с мачете атаковал прохожих. Один человек получил тяжелые ранения.
На этой неделе Германию захлестнула целая серия нападений. Накануне в одном из залов аэропорта Гамбурга спасатели обнаружили перцовый баллончик. Были опасения, что газ распространился по системе кондиционирования. По разным данным, отравления получили от 50 до 68 человек, десяткам пострадавших потребовалась медицинская помощь. Людей из воздушной гавани эвакуировали, авиасообщение больше часа не осуществлялось.
В ночь на пятницу на центральном вокзале Дюссельдорфа мужчина с топором набросился на людей. Десять человек пострадали. Преступника задержали. Им оказался 36-летний выходец из бывшей Югославии. По данным полиции, у нападавшего проблемы с психикой. А спустя несколько часов в этом же городе мужчина с мачете атаковал прохожих. Один человек получил тяжелые ранения.
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