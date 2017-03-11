#ТЫСУПЕР!
Устами младенца
Устами младенца 0+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 11.03, 08:53
Неизвестные в Гамбурге распылили слезоточивый газ в вагоне городской электрички. Германия, газ, железные дороги, поезда. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Неизвестные в Гамбурге распылили слезоточивый газ в вагоне городской электрички

комментировать
Неизвестные в Гамбурге распылили слезоточивый газ в вагоне городской электрички

Неизвестные в Гамбурге распылили слезоточивый газ в вагоне городской электрички

Неизвестные в Гамбурге распылили слезоточивый газ в вагоне городской электрички

    В Гамбурге в результате газовой атаки пострадали несколько человек, в том числе 2 детей. Неизвестные распылили слезоточивый газ в городской электричке.

    По информации газеты Bild, в вагоне находились около 50 пассажиров. Люди пожаловались на раздражение глаз и дыхательных путей. Состав остановили на ближайшей станции. Злоумышленники скрылись с места преступления. Сейчас полиция разыскивает двух подозреваемых.

    На этой неделе Германию захлестнула целая серия нападений. Накануне в одном из залов аэропорта Гамбурга спасатели обнаружили перцовый баллончик. Были опасения, что газ распространился по системе кондиционирования. По разным данным, отравления получили от 50 до 68 человек, десяткам пострадавших потребовалась медицинская помощь. Людей из воздушной гавани эвакуировали, авиасообщение больше часа не осуществлялось.

    В ночь на пятницу на центральном вокзале Дюссельдорфа мужчина с топором набросился на людей. Десять человек пострадали. Преступника задержали. Им оказался 36-летний выходец из бывшей Югославии. По данным полиции, у нападавшего проблемы с психикой. А спустя несколько часов в этом же городе мужчина с мачете атаковал прохожих. Один человек получил тяжелые ранения.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru