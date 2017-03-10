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  • 10.03, 07:07
Бойня в Дюссельдорфе: псих изрубил людей топором и прыгнул с моста. Германия, вокзалы, нападения, убийства и покушения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Бойня в Дюссельдорфе: псих изрубил людей топором и прыгнул с моста

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Бойня в Дюссельдорфе: псих изрубил людей топором и прыгнул с моста

Бойня в Дюссельдорфе: псих изрубил людей топором и прыгнул с моста

Бойня в Дюссельдорфе: псих изрубил людей топором и прыгнул с моста

    Правоохранительные органы Дюссельдорфа расследует кровавое нападение на территории центрального вокзала. Там мужчина с топором набросился на людей и ранил 7 человек.

    По данным полиции, злоумышленник вышел из прибывшего поезда и прямо в толпе начал размахивать топором. Нападавшего оперативно задержали.

    Маркус Нисцери, полицейский: «Среди пострадавших две женщины. Нападавший пытался сбежать и прыгнул с моста. Он получил тяжелые травмы и находится в больнице под надзором полиции. Мы обыскиваем здание вокзала на случай, если мужчина действовал не один».

    Злоумышленником предположительно оказался 36-летний выходец из бывшей Югославии, который проживает в Вуппертале. В полиции добавили, что у нападавшего проблемы с психикой. О связях преступника с какой-либо террористической организацией не сообщается.

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