Бойня в Дюссельдорфе: псих изрубил людей топором и прыгнул с моста

Правоохранительные органы Дюссельдорфа расследует кровавое нападение на территории центрального вокзала. Там мужчина с топором набросился на людей и ранил 7 человек.
По данным полиции, злоумышленник вышел из прибывшего поезда и прямо в толпе начал размахивать топором. Нападавшего оперативно задержали.
Маркус Нисцери, полицейский: «Среди пострадавших две женщины. Нападавший пытался сбежать и прыгнул с моста. Он получил тяжелые травмы и находится в больнице под надзором полиции. Мы обыскиваем здание вокзала на случай, если мужчина действовал не один».
у нападавшего проблемы с психикой. О связях преступника с какой-либо террористической организацией не сообщается.
Маркус Нисцери, полицейский: «Среди пострадавших две женщины. Нападавший пытался сбежать и прыгнул с моста. Он получил тяжелые травмы и находится в больнице под надзором полиции. Мы обыскиваем здание вокзала на случай, если мужчина действовал не один».
у нападавшего проблемы с психикой. О связях преступника с какой-либо террористической организацией не сообщается.
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