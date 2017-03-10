СМИ: при нападении мужчины с топором на вокзале в ФРГ пострадали не менее 5 человек

Преступник, напавший с топором на пассажиров железнодорожного вокзала в Германии, задержан.
Как сообщают немецкие СМИ, в результате нападения преступника с топором на вокзале в городе Дюссельдорфе, ранения получили не менее пяти человек. Один из пострадавших находится в очень тяжелом состоянии.
Нападавший был задержан. При попытке к бегству с места преступления он также получил травмы.
Очевидцы утверждают, что преступник с топором вышел из одного из поездов на платформу и стал беспорядочно размахивать топором в толпе.
О мотивах и личности преступника пока информации нет. СМИ также сообщают о еще двух лицах, которых доставили в полицию, по подозрению в причастности к преступлению.
Полиция эвакуировала пассажиров из здания вокзала. На место прибыли спецназ, медики. Над вокзалом летал вертолет. Работа железнодорожного узла была полностью парализована, отменили прибытие и отправление поездов.
Нападавший был задержан. При попытке к бегству с места преступления он также получил травмы.
Очевидцы утверждают, что преступник с топором вышел из одного из поездов на платформу и стал беспорядочно размахивать топором в толпе.
О мотивах и личности преступника пока информации нет. СМИ также сообщают о еще двух лицах, которых доставили в полицию, по подозрению в причастности к преступлению.
Полиция эвакуировала пассажиров из здания вокзала. На место прибыли спецназ, медики. Над вокзалом летал вертолет. Работа железнодорожного узла была полностью парализована, отменили прибытие и отправление поездов.
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