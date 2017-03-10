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  • 10.03, 04:05
СМИ: при нападении мужчины с топором на вокзале в ФРГ пострадали не менее 5 человек. Германия, вокзалы, убийства и покушения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

СМИ: при нападении мужчины с топором на вокзале в ФРГ пострадали не менее 5 человек

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СМИ: при нападении мужчины с топором на вокзале в ФРГ пострадали не менее 5 человек

СМИ: при нападении мужчины с топором на вокзале в ФРГ пострадали не менее 5 человек

СМИ: при нападении мужчины с топором на вокзале в ФРГ пострадали не менее 5 человек
  • Фото: @Telegraph/ twitter.com

    • Преступник, напавший с топором на пассажиров железнодорожного вокзала в Германии, задержан.

    Как сообщают немецкие СМИ, в результате нападения преступника с топором на вокзале в городе Дюссельдорфе, ранения получили не менее пяти человек. Один из пострадавших находится в очень тяжелом состоянии.

    Нападавший был задержан. При попытке к бегству с места преступления он также получил травмы.

    Очевидцы утверждают, что преступник с топором вышел из одного из поездов на платформу и стал беспорядочно размахивать топором в толпе.

    О мотивах и личности преступника пока информации нет. СМИ также сообщают о еще двух лицах, которых доставили в полицию, по подозрению в причастности к преступлению.

    Полиция эвакуировала пассажиров из здания вокзала. На место прибыли спецназ, медики. Над вокзалом летал вертолет. Работа железнодорожного узла была полностью парализована, отменили прибытие и отправление поездов.

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