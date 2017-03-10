Мужчина изрубил топором пассажиров на вокзале в Дюссельдорфе

Работа центрального железнодорожного вокзала Дюссельдорфа парализована
из-за нападения на пассажиров одного или нескольких человек с топорами.
Как сообщают немецкие СМИ, нападение произошло на центральном вокзале Дюссельдорфа. По предварительной информации, вооруженный топором мужчина ранил нескольких человек.
Пострадавших отправили в больницу. На место происшествия прибыло много карет скорой помощи и полицейских машин.
Информация поступает противоречивая. SkyNews сообщает о том, что нападавших было двое. Bild пишет о четверых нападавших, и что двое из них задержаны.
Официальных комментариев пока нет. Здание вокзала оцеплено полицией. Транспортный узел временно не принимает и не отправляет поезда.
Пострадавших отправили в больницу. На место происшествия прибыло много карет скорой помощи и полицейских машин.
Информация поступает противоречивая. SkyNews сообщает о том, что нападавших было двое. Bild пишет о четверых нападавших, и что двое из них задержаны.
Официальных комментариев пока нет. Здание вокзала оцеплено полицией. Транспортный узел временно не принимает и не отправляет поезда.
Video: Scene outside #Düsseldorf train station after a man with an axe attacked several people https://t.co/oRBGzkjiB6 pic.twitter.com/YWVKT3O7f2— News This Second (@NewsThisSecond) 9 марта 2017 г.
Комментарии