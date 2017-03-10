#ТЫСУПЕР!
Учитель в законе. Схватка
Учитель в законе. Схватка 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 10.03, 01:02

Мужчина изрубил топором пассажиров на вокзале в Дюссельдорфе

1 комментарий
  • Фото: @BILD/ twitter.com
Мужчина изрубил топором пассажиров на вокзале в Дюссельдорфе

Мужчина изрубил топором пассажиров на вокзале в Дюссельдорфе

Мужчина изрубил топором пассажиров на вокзале в Дюссельдорфе
  • Фото: @BILD/ twitter.com

    • Работа центрального железнодорожного вокзала Дюссельдорфа парализована из-за нападения на пассажиров одного или нескольких человек с топорами.

    Как сообщают немецкие СМИ, нападение произошло на центральном вокзале Дюссельдорфа. По предварительной информации, вооруженный топором мужчина ранил нескольких человек.

    Пострадавших отправили в больницу. На место происшествия прибыло много карет скорой помощи и полицейских машин.

    Информация поступает противоречивая. SkyNews сообщает о том, что нападавших было двое. Bild пишет о четверых нападавших, и что двое из них задержаны.

    Официальных комментариев пока нет. Здание вокзала оцеплено полицией. Транспортный узел временно не принимает и не отправляет поезда.



    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru