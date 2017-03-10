Полиция ФРГ: напавший на пассажиров с топором мужчина имеет проблемы с психикой

В Германии возросло число пострадавших при нападении мужчины с топором на вокзале Дюссельдорфа на западе страны.
Как пишет ТАСС со ссылкой на уточненную информацию полиции Дюссельдорфа, число пострадавших в результате нападения вооруженного топором мужчины на пассажиров и персонал центрального железнодорожного вокзала в этом городе возросло до 7 человек. Из них трое получили очень тяжелые травмы.
В полиции также сообщили, что не считают происшествие терактом: у задержанного проблемы с психикой. О нем известно, что ему 36 лет и что он — выходец из стран бывшей Югославии, проживающий под Дюссельдорфом.
нападения преступника с топором ранения получили не менее пяти человек. Нападавший был задержан полицией. Полиция эвакуировала пассажиров и железнодорожников из здания вокзала. Работа железнодорожного узла была полностью парализована, отменили прибытие и отправление поездов.
В полиции также сообщили, что не считают происшествие терактом: у задержанного проблемы с психикой. О нем известно, что ему 36 лет и что он — выходец из стран бывшей Югославии, проживающий под Дюссельдорфом.
нападения преступника с топором ранения получили не менее пяти человек. Нападавший был задержан полицией. Полиция эвакуировала пассажиров и железнодорожников из здания вокзала. Работа железнодорожного узла была полностью парализована, отменили прибытие и отправление поездов.
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