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  • 10.03, 05:35

Полиция ФРГ: напавший на пассажиров с топором мужчина имеет проблемы с психикой

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Полиция ФРГ: напавший на пассажиров с топором мужчина имеет проблемы с психикой

Полиция ФРГ: напавший на пассажиров с топором мужчина имеет проблемы с психикой

В Германии возросло число пострадавших при нападении мужчины с топором на вокзале Дюссельдорфа на западе страны.

Как пишет ТАСС со ссылкой на уточненную информацию полиции Дюссельдорфа, число пострадавших в результате нападения вооруженного топором мужчины на пассажиров и персонал центрального железнодорожного вокзала в этом городе возросло до 7 человек. Из них трое получили очень тяжелые травмы.

В полиции также сообщили, что не считают происшествие терактом: у задержанного проблемы с психикой. О нем известно, что ему 36 лет и что он — выходец из стран бывшей Югославии, проживающий под Дюссельдорфом.

Ранее сообщалось, что на вокзале в городе Дюссельдорф в результате нападения преступника с топором ранения получили не менее пяти человек. Нападавший был задержан полицией. Полиция эвакуировала пассажиров и железнодорожников из здания вокзала. Работа железнодорожного узла была полностью парализована, отменили прибытие и отправление поездов.

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