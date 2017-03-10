Новая резня в Дюссельдорфе: неизвестный с мачете атаковал прохожих

Неизвестный мужчина с мачете набросился на людей в немецком Дюссельдорфе.
Как сообщает Bild, в результате нападения серьезные ранения получил один человек.
Злоумышленник с места происшествия скрылся. Сейчас его поисками занимается полиция.
Мужчина с топором набросился на людей и ранил 7 человек на территории центрального вокзала.
Злоумышленника уже задержали. Им оказался 36-летний выходец из бывшей Югославии. По предварительным данным, у нападавшего есть проблемы с психикой.
Злоумышленник с места происшествия скрылся. Сейчас его поисками занимается полиция.
Мужчина с топором набросился на людей и ранил 7 человек на территории центрального вокзала.
Злоумышленника уже задержали. Им оказался 36-летний выходец из бывшей Югославии. По предварительным данным, у нападавшего есть проблемы с психикой.
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