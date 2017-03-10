#ТЫСУПЕР!
Говорим и показываем
Говорим и показываем 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 10.03, 17:43

Новая резня в Дюссельдорфе: неизвестный с мачете атаковал прохожих

4 комментария

Новая резня в Дюссельдорфе: неизвестный с мачете атаковал прохожих

Новая резня в Дюссельдорфе: неизвестный с мачете атаковал прохожих

Неизвестный мужчина с мачете набросился на людей в немецком Дюссельдорфе.

Как сообщает Bild, в результате нападения серьезные ранения получил один человек.

Злоумышленник с места происшествия скрылся. Сейчас его поисками занимается полиция.

Отметим, что подобная атака произошла в Дюссельдорфе этой ночью. Мужчина с топором набросился на людей и ранил 7 человек на территории центрального вокзала.

Злоумышленника уже задержали. Им оказался 36-летний выходец из бывшей Югославии. По предварительным данным, у нападавшего есть проблемы с психикой.

Читайте также

Показать ещё

Комментарии

ntv.ru

Меню сайта

Телекомпания

НТВ в социальных сетях

Приложения

Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru