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  • 12.02, 16:06

Аэропорт Гамбурга закрыт из-за утечки неизвестного вещества: более 50 пострадавших

1 комментарий
Аэропорт Гамбурга закрыт <nobr>из-за</nobr> утечки неизвестного вещества: более 50 пострадавших

Аэропорт Гамбурга закрыт из-за утечки неизвестного вещества: более 50 пострадавших

Аэропорт Гамбурга закрыт <nobr>из-за</nobr> утечки неизвестного вещества: более 50 пострадавших
  • Фото: @birmaflo /twitter.com

    • Более 50 человек пострадали в результате ЧП в воздушной гавани в немецком Гамбурге.

    Аэропорт закрыт, а воздушное сообщение временно приостановлено. По данным газеты Bild, произошла утечка неизвестного вещества. Во всех терминалах воздушной гавани провели эвакуацию.

    По предварительной информации, утечка произошла в системе кондиционирования аэропорта. Специалисты пытаются установить вещество. Число пострадавших превышает 50. Они жаловались на затруднение дыхания, кашель и раздражение глаз.

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