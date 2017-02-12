Аэропорт Гамбурга закрыт из-за утечки неизвестного вещества: более 50 пострадавших

Более 50 человек пострадали в результате ЧП в воздушной гавани в немецком Гамбурге.
Аэропорт закрыт, а воздушное сообщение временно приостановлено. По данным газеты Bild, произошла утечка неизвестного вещества. Во всех терминалах воздушной гавани провели эвакуацию.
По предварительной информации, утечка произошла в системе кондиционирования аэропорта. Специалисты пытаются установить вещество. Число пострадавших превышает 50. Они жаловались на затруднение дыхания, кашель и раздражение глаз.
По предварительной информации, утечка произошла в системе кондиционирования аэропорта. Специалисты пытаются установить вещество. Число пострадавших превышает 50. Они жаловались на затруднение дыхания, кашель и раздражение глаз.
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