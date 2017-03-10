Изрубившего пассажиров в Дюссельдорфе мужчину поместили в психиатрическую клинику

У мужчины, который накануне покалечил людей на железнодорожном вокзале в Дюссельдорфе, выявлен диагноз параноидальная шизофрения.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на информацию прокуратуры Дюссельдорфа, мужчину, совершившего накануне нападение на вокзале, отправили в психиатрическую клинику.
Следователи установили, что задержанный 36-летний выходец из непризнанной республики Косово страдает параноидальной шизофренией.
мужчина с тесаком набросился на людей сначала в поезде, а потом на центральном вокзале Дюссельдорфа. По уточненной информации, ранения получили 10 человек. Нападавший был задержан. Он пытался скрыться, спрыгнул с моста и получил травмы.
В пятницу в Дюссельдорфе произошло еще одно нападение. Пострадал один человек.
Следователи установили, что задержанный 36-летний выходец из непризнанной республики Косово страдает параноидальной шизофренией.
мужчина с тесаком набросился на людей сначала в поезде, а потом на центральном вокзале Дюссельдорфа. По уточненной информации, ранения получили 10 человек. Нападавший был задержан. Он пытался скрыться, спрыгнул с моста и получил травмы.
В пятницу в Дюссельдорфе произошло еще одно нападение. Пострадал один человек.
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