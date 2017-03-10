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  • 10.03, 23:47

Изрубившего пассажиров в Дюссельдорфе мужчину поместили в психиатрическую клинику

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Изрубившего пассажиров в Дюссельдорфе мужчину поместили в психиатрическую клинику

Изрубившего пассажиров в Дюссельдорфе мужчину поместили в психиатрическую клинику

У мужчины, который накануне покалечил людей на железнодорожном вокзале в Дюссельдорфе, выявлен диагноз параноидальная шизофрения.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на информацию прокуратуры Дюссельдорфа, мужчину, совершившего накануне нападение на вокзале, отправили в психиатрическую клинику.

Следователи установили, что задержанный 36-летний выходец из непризнанной республики Косово страдает параноидальной шизофренией.

Напомним, накануне сообщалось, что мужчина с тесаком набросился на людей сначала в поезде, а потом на центральном вокзале Дюссельдорфа. По уточненной информации, ранения получили 10 человек. Нападавший был задержан. Он пытался скрыться, спрыгнул с моста и получил травмы.

В пятницу в Дюссельдорфе произошло еще одно нападение. Пострадал один человек.

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