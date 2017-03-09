Наказанная за пьяную езду Людмила Поргина не будет обжаловать решение суда

Нарушение ПДД стало причиной недавнего ДТП с участием Николая Караченцова. Супругу артиста, которая в тот вечер управляла автомобилем, суд лишил водительских прав. Людмила Поргина не прошла тест на алкоголь. Речь идет о сотых долях промилле, но тем не менее это грубое нарушение и карается по всей строгости.
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Toyota, за рулем которой 27 февраля находилась Поргина, потеряла управление и протаранила грузовик. Актер находился на пассажирском сидении, удар как раз пришелся в его сторону. Караченцов практически не пострадал.
Людмила Поргина, жена Николая Караченцова: «Нет, я не принимала алкоголь».
Супруга артиста уверяет, что на дороге всегда вела себя аккуратно, а в этот вечер старалась быть особенно внимательной, ведь ровно 12 лет назад 28 февраля ДТП, в которое попал Николай Караченцов, перевернуло всю его жизнь. Окончательно восстановиться актеру так и не удалось, из-за этого ему пришлось даже оставить профессию. Все последние годы артист находится под постоянным присмотром врачей и своей жены.
Людмила Поргина признается, что сама не понимает, что заставило ее пойти на обгон. Вся эта история больше напоминает даже не трагическое, а мистическое стечение обстоятельств.
Людмила Поргина, жена Николая Караченцова: «Мы боялись всегда числа 28, боялись 28 февраля. Астрологи сказали, что в эти дни вообще не надо было никуда выезжать».
Выяснилось, что Людмила Поргина пыталась обогнать автомобиль, но не справилась с управлением, в результате ее иномарка столкнулась с «Газелью» и перевернулась. Николая Караченцова, который сидел на пассажирском сидении, с подозрением на сотрясение сразу же госпитализировали в НИИ Склифософского. Ссадины и ушибы получили также семейная медсестра и родственница актера Эльза Ивлева. После непродолжительного лечения артиста выписали, посоветовав продолжить наблюдение.
Хоть сотрясение и не подтвердилось, Караченцов пережил сильный стресс и нуждается в наблюдении медиков. Правда, возить знаменитого супруга по врачам на своей машине Людмила Поргина не сможет ближайшие полтора года. Суд лишил ее водительских прав на 18 месяцев. Кроме того, жена артиста должна будет выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей. Супруга актера уже заявила, что обжаловать решение не будет.
Людмила Поргина, жена Николая Караченцова: «Нет, я не принимала алкоголь».
Супруга артиста уверяет, что на дороге всегда вела себя аккуратно, а в этот вечер старалась быть особенно внимательной, ведь ровно 12 лет назад 28 февраля ДТП, в которое попал Николай Караченцов, перевернуло всю его жизнь. Окончательно восстановиться актеру так и не удалось, из-за этого ему пришлось даже оставить профессию. Все последние годы артист находится под постоянным присмотром врачей и своей жены.
Людмила Поргина признается, что сама не понимает, что заставило ее пойти на обгон. Вся эта история больше напоминает даже не трагическое, а мистическое стечение обстоятельств.
Людмила Поргина, жена Николая Караченцова: «Мы боялись всегда числа 28, боялись 28 февраля. Астрологи сказали, что в эти дни вообще не надо было никуда выезжать».
Выяснилось, что Людмила Поргина пыталась обогнать автомобиль, но не справилась с управлением, в результате ее иномарка столкнулась с «Газелью» и перевернулась. Николая Караченцова, который сидел на пассажирском сидении, с подозрением на сотрясение сразу же госпитализировали в НИИ Склифософского. Ссадины и ушибы получили также семейная медсестра и родственница актера Эльза Ивлева. После непродолжительного лечения артиста выписали, посоветовав продолжить наблюдение.
Хоть сотрясение и не подтвердилось, Караченцов пережил сильный стресс и нуждается в наблюдении медиков. Правда, возить знаменитого супруга по врачам на своей машине Людмила Поргина не сможет ближайшие полтора года. Суд лишил ее водительских прав на 18 месяцев. Кроме того, жена артиста должна будет выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей. Супруга актера уже заявила, что обжаловать решение не будет.
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