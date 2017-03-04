«Цикл проклятья»: экстрасенс установил причину преследующих Караченцова несчастий

Бывшие коллеги и друзья семьи актера Николая Караченцова заговорили о том, что над судьбой артиста довлеет
какой-то страшный рок. В аварии, которая произошла на этой неделе, как и 12 лет назад, основной удар пришелся в правую заднюю дверь автомобиля. По какому-то необъяснимому совпадению в институте Склифосовского, куда скорая отвезла актера, его положили в ту же самую палату, что и 12 лет назад.
Супруга артиста Людмила Поргина рассказала о том, что весь этот день замечала странные предзнаменования, но она, несмотря на все знаки судьбы, все же решилась сесть за руль, причем ехали они в кино на фильм, на афише которого было написано: «Любовь побеждает смерть».
Друзья Караченцова попытались найти объяснения, почему в этой зловещей истории так много мистических совпадений. В голову приходит мысль о страшном проклятии. На место ДТП прибыл экстрасенс и высказал своем мнение по этому поводу.
Денис Холодницкий, экстрасенс: «Порча была сделана неграмотно, иначе она бы достигла своей цели еще в первый раз».
Эзотерик провел обряд очищения.
Савва Колдун, эзотерик: «Это цикл проклятья. Каждые 12 лет что-то будет случаться».
И даже известный астролог теперь ведет свое собственное расследование.
Александр Зараев, астролог: «Так совпало: на 12 лет пришлись 12 циклов Марса, они попали по его 12-му полю».
Скромный глава подмосковного дачного поселка Роман Александрович Назаров в тот вечер ехал по дороге и поначалу подумал, что стал свидетелем самой обыкновенной автомобильной аварии, но когда увидел, что среди пострадавших Николай Караченцов, то сразу в мыслях перекрестился. Ведь ровно 12 лет назад легендарный актер чуть не погиб в похожем ДТП.
О мистическом совпадении первыми обмолвились журналисты российских таблоидов. Но вслед за ними о злом роке в судьбе актера на полном серьезе заговорил и близкий друг Караченцова, известный украинский композитор Владимир Быстряков.
Владимир Быстряков, близкий друг Николая Караченцова: «Все обратили внимание на эту мистику. Ровно 12 лет, ровно по той же дороге. Какой-то знак свыше люди видят. Но что-то есть в этом. Или звонок, или какое-то предупреждение».
Как выяснил корреспондент Андрей Суханов, у коллег Николая Петровича по театру «Ленком» совсем другое мнение.
Виктор Раков, актер: «Все были в шоке. Конечно, все переживают. Все переживают, очень сильно переживают».
Виктор Раков слово «мистика» заменяет словом «случайность».
Виктор Раков: «Я спокойно отношусь к мистике, я в это не верю. Я думаю, что это такое вот стечение обстоятельств. Сказали: смотри, опять. Нет, это случайность, я практически в этом убежден».
Зато худрук «Ленкома», режиссер Марк Захаров, оказывается, из тех людей, которые по-булгаковски верят, что кирпич ни с того ни с сего на голову никогда не свалиться.
Марк Захаров, художественный руководитель театра «Ленком»: «Ну, какая-то была тревога, такое очень тревожное и драматическое чувство. С другой стороны, очень быстро нам объяснили, что жизни его ничто не угрожает».
Астролог, завершая свое расследование аварии, в которую вновь попал Николай Караченцов, дописал гороскоп актера.
Александр Зараев: «Для него, мне кажется, эта авария была в некотором смысле окончанием той кармической ситуации, которая включилась 12 лет назад».
Экстрасенс работавший на месте ДТП, вынес вердикт: здесь были и другие аварии, а причиной тому является очень серьезная порча, сделанная давно. Колдун, заканчивая ритуальный обряд по снятию порчи, пообещал, что цикл закончен, больше аварий не будет.
Подробности в репортаже.
Друзья Караченцова попытались найти объяснения, почему в этой зловещей истории так много мистических совпадений. В голову приходит мысль о страшном проклятии. На место ДТП прибыл экстрасенс и высказал своем мнение по этому поводу.
Денис Холодницкий, экстрасенс: «Порча была сделана неграмотно, иначе она бы достигла своей цели еще в первый раз».
Эзотерик провел обряд очищения.
Савва Колдун, эзотерик: «Это цикл проклятья. Каждые 12 лет что-то будет случаться».
И даже известный астролог теперь ведет свое собственное расследование.
Александр Зараев, астролог: «Так совпало: на 12 лет пришлись 12 циклов Марса, они попали по его 12-му полю».
Скромный глава подмосковного дачного поселка Роман Александрович Назаров в тот вечер ехал по дороге и поначалу подумал, что стал свидетелем самой обыкновенной автомобильной аварии, но когда увидел, что среди пострадавших Николай Караченцов, то сразу в мыслях перекрестился. Ведь ровно 12 лет назад легендарный актер чуть не погиб в похожем ДТП.
О мистическом совпадении первыми обмолвились журналисты российских таблоидов. Но вслед за ними о злом роке в судьбе актера на полном серьезе заговорил и близкий друг Караченцова, известный украинский композитор Владимир Быстряков.
Владимир Быстряков, близкий друг Николая Караченцова: «Все обратили внимание на эту мистику. Ровно 12 лет, ровно по той же дороге. Какой-то знак свыше люди видят. Но что-то есть в этом. Или звонок, или какое-то предупреждение».
Как выяснил корреспондент Андрей Суханов, у коллег Николая Петровича по театру «Ленком» совсем другое мнение.
Виктор Раков, актер: «Все были в шоке. Конечно, все переживают. Все переживают, очень сильно переживают».
Виктор Раков слово «мистика» заменяет словом «случайность».
Виктор Раков: «Я спокойно отношусь к мистике, я в это не верю. Я думаю, что это такое вот стечение обстоятельств. Сказали: смотри, опять. Нет, это случайность, я практически в этом убежден».
Зато худрук «Ленкома», режиссер Марк Захаров, оказывается, из тех людей, которые по-булгаковски верят, что кирпич ни с того ни с сего на голову никогда не свалиться.
Марк Захаров, художественный руководитель театра «Ленком»: «Ну, какая-то была тревога, такое очень тревожное и драматическое чувство. С другой стороны, очень быстро нам объяснили, что жизни его ничто не угрожает».
Астролог, завершая свое расследование аварии, в которую вновь попал Николай Караченцов, дописал гороскоп актера.
Александр Зараев: «Для него, мне кажется, эта авария была в некотором смысле окончанием той кармической ситуации, которая включилась 12 лет назад».
Экстрасенс работавший на месте ДТП, вынес вердикт: здесь были и другие аварии, а причиной тому является очень серьезная порча, сделанная давно. Колдун, заканчивая ритуальный обряд по снятию порчи, пообещал, что цикл закончен, больше аварий не будет.
Подробности в репортаже.
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