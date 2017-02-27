Караченцов попал в новое ДТП в тот же день, что и 12 лет назад

Стали известны новые подробности ДТП, в котором пострадали актер Николай Караченцов и его близкие.
Актер Николай Караченцов и его родственница госпитализированы с травмами головы после аварии в Щёлковском районе Подмосковья, которая произошла несколько часов назад. Сын актера Андрей уже подтвердил информацию о госпитализации отца.
Андрей Караченцов: «ДТП произошло в районе Лосиного Острова, там у родителей находится дача. Николай Петрович был госпитализирован в одну из ближайших подмосковных больниц. Пока никаких других деталей нет».
Караченцов уже попадал в серьезную автокатастрофу в 2005 году. Ровно 12 лет назад — в ночь на 28 февраля 2005 года — а ДТП на Мичуринском проспекте Москвы актер получил страшную черепно-мозговую травму и после этого на сцену уже не вернулся. Тогда Караченцов около месяца пролежал в коме и перенес несколько тяжелых операций.
были экстренно госпитализированы.
Андрей Караченцов: «ДТП произошло в районе Лосиного Острова, там у родителей находится дача. Николай Петрович был госпитализирован в одну из ближайших подмосковных больниц. Пока никаких других деталей нет».
Караченцов уже попадал в серьезную автокатастрофу в 2005 году. Ровно 12 лет назад — в ночь на 28 февраля 2005 года — а ДТП на Мичуринском проспекте Москвы актер получил страшную черепно-мозговую травму и после этого на сцену уже не вернулся. Тогда Караченцов около месяца пролежал в коме и перенес несколько тяжелых операций.
были экстренно госпитализированы.
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