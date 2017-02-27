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  • 27.02, 23:54

Караченцов попал в новое ДТП в тот же день, что и 12 лет назад

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Караченцов попал в новое ДТП в тот же день, что и 12 лет назад

Караченцов попал в новое ДТП в тот же день, что и 12 лет назад

Стали известны новые подробности ДТП, в котором пострадали актер Николай Караченцов и его близкие.

Актер Николай Караченцов и его родственница госпитализированы с травмами головы после аварии в Щёлковском районе Подмосковья, которая произошла несколько часов назад. Сын актера Андрей уже подтвердил информацию о госпитализации отца.

Андрей Караченцов: «ДТП произошло в районе Лосиного Острова, там у родителей находится дача. Николай Петрович был госпитализирован в одну из ближайших подмосковных больниц. Пока никаких других деталей нет».

Караченцов уже попадал в серьезную автокатастрофу в 2005 году. Ровно 12 лет назад — в ночь на 28 февраля 2005 года — а ДТП на Мичуринском проспекте Москвы актер получил страшную черепно-мозговую травму и после этого на сцену уже не вернулся. Тогда Караченцов около месяца пролежал в коме и перенес несколько тяжелых операций.

Ранее стало известно, что Николай Караченцов был госпитализирован после аварии в окрестностях поселка Загорянский, где столкнулись автомобили Toyota и грузовая «Газель». Пассажиры иномарки — актер Николай Караченцов, его родственница и медсестра — были экстренно госпитализированы.

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