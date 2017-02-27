Караченцов и его родственница госпитализированы с травмами головы после ДТП

Вместе с актером Караченцовым, попавшим сегодня в ДТП по пути в Москву из Подмосковья, пострадали его родственница и сиделка. Все они были экстренно госпитализированы в ближайшую больницу с
черепно-мозговыми травмами.
Актер Николай Караченцов и его родственница госпитализированы с травмами головы после автоаварии в Щёлковском районе Подмосковья, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Источник: «Сегодня около 19:30 в окрестностях поселка Загорянский произошло столкновение автомобилей Toyota и „Газель“. В результате пассажиры иномарки — актер Николай Караченцов, его родственница и медсестра экстренно доставлены в ближайшую клинику с черепно-мозговыми травмами».
Источник: «Сегодня около 19:30 в окрестностях поселка Загорянский произошло столкновение автомобилей Toyota и „Газель“. В результате пассажиры иномарки — актер Николай Караченцов, его родственница и медсестра экстренно доставлены в ближайшую клинику с черепно-мозговыми травмами».
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